Windows 10: con l’app your phone la musica si comanda dal desktop

Microsoft ha lanciato una nuova funzionalità per l’app Your Phone che consentirà agli utenti di Windows 10 di controllare la musica riprodotta sul proprio telefono Android dal desktop. Un’opportunità particolarmente allettante per tutti coloro che passano parte della loro giornata con le cuffie collegate allo smartphone per ascoltare musica o rispondere alle telefonate.

Le tracce audio riprodotte sul telefono verranno sincronizzate con il laptop o il desktop grazie a Your Phone. Questa app è a tutti gli effetti un utile mini-player che funziona in modo quasi identico ai controlli musicali integrati presenti in Windows 10.



Sono supportate moltissime app musicali Android, tra cui Spotify, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music e Google Podcast.

Le maggiori omissioni riguardano YouTube e Audible, e dunque non è per ora possibile controllare la riproduzione di tutorial video o audiolibri.



Non è escluso che Microsoft aggiunga alla sua app per Windows 10 nuovi servizi con aggiornamenti futuri, ma come prima versione, la funzionalità è piuttosto completa.

Microsoft continua dunque nel percorso intrapreso da parecchi mesi per rendere meno complicato il passaggio da uno smartphone Android a un laptop o desktop Windows 10. Sempre grazie a Your Phone, tutte le notifiche in arrivo dalle varie app sullo smartphone appaiono ora in un’apposita finestra di Windows.



Gli utenti di Windows 10 possono anche rispondere alle telefonate che arrivano sul proprio smartphone direttamente dal computer.

Apple è stata a lungo lo standard di riferimento per questo tipo di interoperabilità fra smartphone a computer. Ovviamente, per Apple è più semplice in quanto progetta e costruisce sia smartphone sia notebook.

Tuttavia, al momento, nemmeno gli utenti di iPhone e Macbook sono in grado di saltare le canzoni o riprendere l’ascolto delle proprie tracce da un altro dispositivo.