Per il CEO Satya Nadella, Windows 11 è l’inizio di una nuova era

Microsoft ha annunciato ufficialmente Windows 11 come successore di Windows 10 in un momento in cui tutti si aspettavano un nuovo aggiornamento delle funzionalità e, inutile dirlo, questo nuovo sistema operativo presenta vari miglioramenti in tutte le aree chiave: dall’interfaccia utente alle funzionalità, alle app e al supporto di Android.

Proprio il CEO Satya Nadella afferma che Windows 11 è solo l’inizio di una rivoluzione, anticipando novità ben più grandi per il futuro. Ovviamente, non sono stati forniti i dettagli ma è abbastanza chiaro che la casa di Redmond vuole essere un punto di riferimento per ogni singolo utente.

“Questa è la prima versione di una nuova era di Windows. Stiamo costruendo per il prossimo decennio e oltre. E quando rifletto sui capitoli futuri, mi viene in mente un’analogia di un filosofo del 19° secolo che paragonava i creatori agli oggetti del nostro sistema solare parlando di meteore che lampeggiano ma svaniscono. Pianeti che hanno bruciato più a lungo, ma la cui energia è confinata nella propria orbita, e li ha confrontati con stelle che sono costanti e illuminano il loro percorso”, ha detto Nadella.

Nadella afferma che Windows 11 è stato sviluppato fin dall’inizio con un obiettivo: consentire alle persone di creare cose “più grandi di Windows”.

“Questa è la nostra ambizione con Windows: aiutare altre stelle e intere costellazioni a nascere e prosperare. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che Windows ha raggiunto e di come è stata promossa un’opportunità duratura per gli altri. E non vedo l’ora di vedere cosa sarà creato e come sbloccherà opportunità per tutte le persone in giro nel mondo”.

Windows 11 sarà lanciato in autunno e sarà offerto come aggiornamento gratuito per alcuni dispositivi Windows 10.