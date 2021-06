Windows 11 SE: Microsoft sta già preparando una versione light del suo sistema operativo

Per più di dieci anni, un’idea ha ossessionato il team Microsoft: realizzare una versione di Windows più leggera ed economica adatta ai dispositivi di fascia bassa. Questa idea ha dato vita a Windows 7 Starter, Windows RT o persino Windows 10 “modalità S”. In tutti questi casi, abbiamo avuto a che fare con un Windows con meno funzioni ma anche… meno successo.

L’ultimo tentativo, Windows 10X, è stato progettato per prodotti di fascia alta ma non ha mai visto la luce del giorno. Microsoft però non intende arrendersi e conta su una versione “SE” di Windows 11 .

Una versione speciale con il cloud?

Diversi utenti di Internet hanno scoperto nei file dell’anteprima di Windows 11, che abbiamo testato e la cui autenticità è stata confermata da Microsoft, ci sono però alcuni indizi che puntano a Windows 11 SE.

Questa edizione speciale di Windows 11 sembra limitare l’accesso a diverse impostazioni e scegliere l’accesso con un account Microsoft. Come promemoria, la versione classica di Windows 11 consente ancora l’uso di un account Windows locale senza accedere a un account Microsoft.

Questo tipo di restrizione ricorda quanto Microsoft ha imposto alla versione Starter di Windows 7. Potrebbe trattarsi anche di una versione “cloud”.

Windows 11 SE potrebbe essere svelato durante la conferenza Windows Event prevista per il prossimo 24 giugno 2021 .