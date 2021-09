Windows 11: suoni diversi per la Modalità Scura

Microsoft sta sperimentando con una funzionalità piuttosto curiosa per il sistema operativo Windows 11. Il team sta lavorando per creare un’esperienza di utilizzo il più coerente possibile, combinando il comparto visivo e quello sonoro. In quest’ottica i suoni di Windows 11 varieranno in base alla configurazione utilizzata: infatti se il vostro dispositivo è in Modalità Scura, i suoni diventeranno più morbidi, più bassi e meno invasivi.

“Proprio come abbiamo arrotondato visivamente l’interfaccia utente, abbiamo anche arrotondato l’ambiente sonoro per ammorbidire l’intera esperienza d’uso”, afferma Microsoft. Le due modalità di Windows 11 sono perfezionate per sostenere al meglio due filosofie diverse. Quella chiara è pensata per gli utenti che desiderano rimanere attivi, mentre quella scura per coloro che vogliono rimanere concentrati. Per confrontare le due modalità acustiche potete fare riferimento a questa pagina, che vi permette di ascoltare in anticipo quelli che saranno i nuovi suoni del sistema operativo.

Ricordiamo che Windows 11 arriverà a partire dal 5 ottobre. Il sistema operativo sarà gradualmente rilasciato per tutti i dispositivi compatibili, con una data di supporto completo programmata per il 2022.