Windows 11: ecco come sapere se il vostro PC può supportarlo

Dopo il recente annuncio di Windows 11 da parte di Microsoft, è sorta da parte degli utenti una certa confusione riguardo ai requisiti minimi necessari per installare la nuova release. Gli strumenti ufficiali rilasciati dall’azienda fin’ora si sono limitati a rilevare se il PC fosse in grado di scaricare l’aggiornamento, senza fornire ulteriori chiarimenti.

Fortunatamente Microsoft ha ascoltato le richieste e ha lanciato la nuova versione dell’applicazione “Controllo integrità PC“, disponibile a questo link. Una volta scaricata, è sufficiente eseguirla per sapere se il vostro dispositivo è in grado di supportare Windows 11 e l’eventuale causa della mancata compatibilità.

Sembra che i problemi maggiori siano causati dal requisito minimo del chip TPM. Si tratta di un componente che si occupa della sicurezza e della crittografia del sistema, incluso in quasi tutte le CPU distribuite negli ultimi anni. In alcuni casi esso è disabilitato di default dal sistema, impedendo l’aggiornamento a Windows 11 anche per dispositivi apparentemente moderni.

La nuova versione dell’app di diagnostica di Microsoft è fortunatamente in grado di rilevare questo problema e offrire metodi di risoluzione. Nel caso in cui il mancato requisito riguardi il lato hardware, lo strumento sarà comunque in grado di individuare il motivo esatto. Microsoft ha comunque specificato che anche in caso di effettiva mancanza di compatibilità, Windows 10 continuerà a ricevere aggiornamenti.