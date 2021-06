Windows: l’aggiornamento Sun Valley sarà annunciato il 24 Giugno

Gli addetti al settore sanno che Microsoft sta lavorando a qualcosa di importante sul fronte Windows e lo stesso CEO Satya Nadella ha confermato che la revisione più importante di Windows 10 è in arrivo.

Molti dettagli sono trapelati sul web ma l’azienda ha cercato di mantenere segreti tutti i dettagli fino ad ora. Il 24 giugno assisteremo ad un importante annuncio che illustrerà nel dettaglio “cosa succederà a Windows”.

Quello in programma è un evento Windows in cui è probabile che diversi dirigenti Microsoft saliranno sul palco per fornirci un’anteprima del prossimo update.

L’aggiornamento a Sun Valley

Windows ha ricevuto meno aggiornamenti quest’anno rispetto alle precedenti edizioni della conferenza degli sviluppatori. Microsoft vuole organizzare un evento Windows dedicato, quindi sarà interessante se questo appuntamento diventerà annuale o solo un’opportunità per entrare in contatto con gli utenti e fornire loro uno sguardo più da vicino sul futuro del sistema operativo.

Il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 si chiama Sun Valley e si prevede che debutterà in autunno. Molto probabilmente, Sun Valley verrà fornito con diverse funzionalità di Windows 10X, poiché questo sistema operativo è già stato abbandonato dopo che la linea di dispositivi a doppio schermo di Microsoft ha venduto sotto le aspettative.

La stessa Microsoft ha confermato che Windows 10X è stato accantonato, quindi per ora sembra che tutti gli sforzi siano volti a ottenere la versione completa di Windows 10.

L’appuntamento è fissato per il 24 giugno alle 17:00 ore italiane.