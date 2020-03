WindTre Professional, i piani per i clienti business

WindTre presenta la famiglia di piani “WindTre Professional” dedicati all’utenza business che possono essere attivate fin d’ora presso i negozi del brand e anche nei nuovi corner dedicati “Partita Iva & professionisti“.

La gamma di piani prevede soluzioni voce e Internet sia in ambito mobile sia su rete fissa e contemplano anche soluzioni per chi ha necessità di viaggiare spesso all’estero. Professional World offre infatti minuti e Gigabyte utilizzabili in tutto il mondo a 21,99 euro mensili. Professional Full, per 15,99 euro al mese, mette invece a disposizione chiamate e traffico dati illimitati. Con Professional Staff, invece, è possibile aggiungere 50 GB per i propri collaboratori a 9,99 euro al mese. Non mancano quattro nuovo soluzioni per il roaming internazionale.

A partire da 8,99 euro al mese, i piani Professional Data offrono invece traffico dati per 60 e 100 GB e un router WiFi incluso. L’offerta convergente fisso-mobile è resa possibile dall’abbinamento di Professional Full e Super Fibra Professional al prezzo di 31,98 euro mensili con Internet e chiamate gratuite in Italia e verso Europa, Stati Uniti e Canada.

Anche i professionisti potranno attivare le eSim – ad esempio del nuovo Motorola Razr, disponibile a 25,99 euro mensili più 399 euro di anticipo – attraverso voucher contenenti un QR-Code da scansionare con lo smartphone. Potranno inoltre utilizzare la nuova app WindTre e aderire al programma di loyalty Winday.