Xiaomi 12 e Redmi Note 11 Pro: un leak anticipa i prezzi in Europa

Conosciamo le abitudini di Xiaomi. Il brand cinese ama moltiplicare gli annunci intorno allo stesso prodotto: prima la presentazione in Cina, poi un annuncio con l’arrivo in Europa e infine un ultimo evento per l’arrivo in Italia. Ad ogni passo, nuove informazioni.

La gamma Xiaomi 12 ha avuto la sua presentazione in Cina, e ora siamo in attesa dell’annuncio della versione europea per martedì 15 marzo. Nel frattempo, un leaker anticipa il listino dei prezzi sul Web.

Da 650 a 1200 euro

Xiaomi 12 Prices (Europe)

12X 8/128 = €649

12X 8/256 = €699



12 8/128 €849

12 8/256 €899



12 Pro 12/128 €1099

12 Pro 12/256 €1199



Also, Redmi Note 11 Pro+ 5G coming

6/128 GB = €459

8/256 GB = €499

Green, Gray, Blue pic.twitter.com/2E7jyuHc4v — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 8, 2022

Non è la prima volta che vengono citati i prezzi della gamma Xiaomi 12. Questa volta è l’account Twitter di SnoopyTech a rivendicare i prezzi per l’Europa.

Conosceremo prima Xiaomi 12X tra 649 e 699 euro, ma nonostante questo nome avrebbe poco in comune con il resto della gamma Xiaomi 12. Ad un prezzo più alto, troveremmo Xiaomi 12 a 849 o 899 euro a seconda dello spazio di archiviazione. Infine, Xiaomi 12 Pro dovrebbe superare di gran lunga la soglia dei 1000 euro con un prezzo da 1099 euro per 128 GB a 1199 euro per 256 GB.

Infine, il Redmi Note 11 Pro+ 5G sarebbe offerto da 459 euro in Europa. Completerebbe una ricca gamma di modelli.

Appuntamento al 15 marzo per scoprire la nuova gamma di Xiaomi in Europa.