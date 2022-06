Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra in arrivo per inaugurare la partnership con Leica

Non ci sarà molto da attendere prima di scoprire i frutti della sinergia tra Leica e Xiaomi. Dalla fine di maggio lo specialista tedesco della fotografia Leica ha siglato una partnership con Xiaomi per migliorare la foto degli smartphone del brand. Per Xiaomi si tratta di “un momento decisivo” e l’apertura di una “nuova era”. In altre parole, il produttore è molto ambizioso riguardo ai suoi prossimi dispositivi.

L’attesa volge ormai al termine, Xiaomi ha annunciato una conferenza per il 4 luglio in Cina che lascia poco spazio ai dubbi.

Tre modelli in arrivo

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co-engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb — leijun (@leijun) June 28, 2022

La data è stata annunciata dal fondatore di Xiaomi Lei Jun tramite Twitter. La conferenza si svolgerà il 4 luglio alle 13 (ora italiana) e permetterà di scoprire le “ ultime innovazioni, gli smartphone Xiaomi sviluppati con Leica per aprire una nuova era nell’imaging”.

Mentre inizialmente si immaginava un lancio dedicato a Xiaomi 12 Ultra, si tratterà in realtà di una nuova gamma di dispositivi. Quindi dovremmo avere uno Xiaomi 12S, uno Xiaomi 12S Pro e uno Xiaomi 12S Ultra. In questa configurazione, lo Xiaomi 12 Ultra non vedrà mai la luce con questo nome. Il brand probabilmente ha fatto questa scelta per segnare una rottura con la generazione Xiaomi 12, sviluppata senza Leica.

Si dice che lo smartphone Ultra di Xiaomi sia dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, un display QHD+ 120Hz da 6,7 ​​pollici e una batteria da 4800 mAh. Resta da scoprire le intriganti caratteristiche della fotocamera e poterla testare di persona quando il dispositivo arriverà in Europa.