Xiaomi 12S e 12S Pro saranno in collaborazione con Leica

Assieme alla serie 12 Ultra, Xiaomi sta contemporaneamente lavorando a due nuovi modelli: il 12S e il 12S Pro. Ed è proprio di questi ultimi che sono trapelati in rete nuovi dettagli e anche un’immagine.

Stando alle indiscrezioni, il 12S sarà lanciato in tre modelli. Il primo possiederà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, il secondo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, e il terzo 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Tutti e tre utilizzeranno il processore Snapdragon 8+ Gen1. Inoltre dall’immagine si può notare il marchio Leica sotto la fotocamera, confermando una collaborazione fra le due aziende.

Lo Xiaomi 12S Pro, invece, arriverà in parecchie varianti diverse. La prima delle due famiglie avrà il processore Snapdragon 8+ Gen1 di ultima generazione, proprio come il 12S di base, e anche le stesse opzioni di scelta per la RAM e la memoria. Disporrà inoltre di ricarica veloce a 120W.

La seconda famiglia invece utilizzerà il processore MediaTek Dimensity 9000, meno potente, e si potrà scegliere solo fra 8/256 GB e 12/512 GB. Ci si può aspettare che anche questi modelli saranno in collaborazione con Leica

Rispetto ai modelli di base, Xiaomi 12S e 12S Pro sembrano un miglioramento piuttosto marginale. La vera attrattiva sta nella partnership con Leica, anche se non si sa ancora nulla sul comparto fotografico. Anche il prezzo, per il momento, è sconosciuto.