Xiaomi 12T e 12T Pro ufficiali con super fotocamere e processori prestanti [video]

Nel corso di un evento internazionale tenutosi presso la sontuosa sede del BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato una pioggia di novità per questa seconda metà del 2022.

Caricando il video, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Si parte naturalmente con gli smartphone, che aggiornano il segmento flagship. Due le varianti con i modelli 12T Pro [scheda tecnica qui] e 12T [scheda tecnica qui]. I dispositivi sono molto simili esteticamente, ma differiscono per importanti dettagli tecnici.

Xiaomi 12T Pro

Il concetto di “Mega” trova la sua sublimazione con Xiaomi 12T Pro, che esibisce una fotocamera con sensore da 200 Megapixel, accoppiata a una 8 Megapixel Ultra Wide e a un elemento per la Macro fotografia da 2 Megapixel. Ma il concetto di “Mega” non finisce qui, perchè il nuovo flagship dispone anche di una batteria da 5.000 mAh, con sistema di ricarica a 120W, che permette di fare il pieno di energia in soli 19 minuti.

Notevoli anche le specifiche in ambito hardware, con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a gestire tutte le funzionalità dello smartphone e memorie che arrivano fino a 12 GB per la Ram e 256 GB per lo storage.

Il display è costituito da un ampio pannello da 6,67 pollici con tecnologia Amoled e refresh rate fino a 120Hz.

Il quadro prestazionale è completato dalla Miui 13 che lavora su Android 12.

Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Per la fase di lancio è prevista un’interessante offerta, Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB in bundle con Redmi Pad, mentre per la prima settimana Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB sarà disponibile in early bird a 749,9 euro.

Xiaomi 12T

Non meno interessante è la versione 12T che, a fronte di prezzi più bassi, offre contenuti comunque di tutto rispetto. Resta infatti invariato il velocissimo sistema di ricarica a 120W e anche la batteria mantiene il medesimo amperaggio da 5.000 mAh della variante Pro. Anche il display è il medesimo da 6,67 pollici con aggiornamento dell’immagine fino a 120Hz.

Le differenze principali si trovano nel sensore principale, che dispone di “soli” 108 Megapixel e un sistem-on-chip di provenienza Mediatek. Xiaomi 12T viene infatti mosso dal recente Dimensity 8100 Ultra.

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 649,9 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499 euro.