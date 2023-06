Xiaomi 13 Ultra: risultati eccellenti nelle foto secondo DXOMARK

Il lancio del top di gamma Xiaomi 13 Ultra è previsto per il 12 giugno 2023. Fino a quando non sarà disponibile in Italia, ad un prezzo che potrebbe aggirarsi intorno ai 1500 euro, DXOMARK ci regala un motivo in più per attenderlo. L’azienda specializzata nei test di laboratorio di dispositivi elettronici ha pubblicato il suo celebre report sulle capacità fotografiche del futuro flagship di Xiaomi.

Giudizio: si classifica al 14° posto, sia nel segmento ultra premium che in generale. Potresti pensare che non sia un risultato eccezionale, ma è da considerare che lo Xiaomi 13 Ultra si posiziona a pari merito con il Galaxy S23 Ultra, con 140 punti. Si tratta del secondo punteggio più alto di sempre per Xiaomi su DXOMARK, considerando che il Xiaomi Mi 11 Ultra aveva ottenuto 141 punti. È importante ricordare che il punteggio migliore è detenuto dall’Huawei P60 Pro con 156 punti.

Perché un tale punteggio?

Se desideri dare un’occhiata al rapporto completo, è disponibile sul sito DXOMARK. L’azienda riassume le qualità dello Xiaomi 13 Ultra in questo modo:

Xiaomi 13 Ultra raggiunge una posizione elevata nella classifica delle fotocamere DXOMARK grazie alla qualità costante dell’immagine su tutte le gamme di zoom. Funziona in modo ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, fornendo un’esposizione eccellente e dettagli naturali. La resa delle texture e dei dettagli sullo Xiaomi 13 Ultra è estremamente naturale, a differenza di molti concorrenti diretti che tendono ad accentuare eccessivamente i dettagli.

Sono stati particolarmente migliorati la qualità dello zoom, la colorimetria dei video e l’autofocus. Lo Xiaomi 13 Ultra non riesce a salire ancora più in alto nella classifica per diversi motivi: la resa del bokeh non è eccellente, si riscontrano instabilità dell’esposizione, artefatti video, rumore e alcune limitazioni sulla stabilizzazione.