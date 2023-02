Xiaomi 14 e Galaxy S24: ecco perché potrebbe debuttare prima del previsto

Secondo il leaker Digital Chat Station, il prossimo chip di fascia di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, potrebbe anticipare la sua uscita rispetto al calendario previsto. Questa è una notizia a sorpresa per gli appassionati di tecnologia, abituati a certe tempistiche ormai “assicurate” nel passato.



In questo articolo esamineremo la tendenza tra i produttori di anticipare le uscite dei loro prodotti e le implicazioni che questa scelta potrebbe avere per il mercato degli smartphone. Esploreremo inoltre le possibili ragioni dietro questa scelta di Qualcomm e cosa ci si può aspettare dalle prestazioni del nuovo chip.

La tendenza

Molte aziende stanno anticipando le uscite dei loro prodotti in modo da essere le prime a offrire al mercato il nuovo dispositivo. Lo Xiaomi 13 è stato annunciato 11 giorni prima del suo predecessore, i Galaxy S23 sono stati rilasciati 8 giorni prima degli S22 e il OnePlus 11 è stato presentato il 4 gennaio 2022. Questa corsa per essere i primi sul mercato potrebbe spingere Qualcomm a seguire questa tendenza.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 ha ottenuto un grande successo e sembra essere privo di problemi di surriscaldamento che avevano afflitto il suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 1. Di conseguenza, potrebbe esserci l’ambizione di dedicare quest’anno al rilascio di un chip contrassegnato da un Plus. Tuttavia, visto che l’8 Gen 2 sembra essere un grande successo, il rilascio di un chip Plus sembra meno necessario.

Cosa aspettarsi dal nuovo modello

Secondo NoteBookCheck, lo Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe aspettarsi un aumento delle prestazioni del 25% sulla CPU e un aumento dell’efficienza energetica del 20%. Questo rappresenterebbe un enorme salto rispetto alle prestazioni già elevate dello Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, ci si deve chiedere se questi miglioramenti saranno sufficienti per spingere i produttori ad anticipare l’uscita dei loro nuovi smartphone.

Conclusioni

Il chip high-end di Qualcomm potrebbe uscire prima del previsto, seguendo una tendenza tra i produttori di anticipare le uscite dei loro prodotti. Tuttavia, la domanda è se i miglioramenti previsti per lo Snapdragon 8 Gen 3 saranno sufficienti per spingere i produttori ad anticipare l’uscita dei loro nuovi smartphone.