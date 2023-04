Xiaomi Band 8 si trasforma in un accessorio alla moda personalizzabile

Xiaomi Band 8 è il nuovo wereable di Xiaomi che uscirà fra una settimana. Fin’ora la compagnia era stata in silenzio stampa riguardo alle caratteristiche del dispositivo, che comunque si poteva immaginare essere simile ai precedenti. E invece Xiaomi ci sorprende: non tanto dal punto di vista della funzionalità, ma da quello dell’estetica.

Alcune immagini pubblicate dal CEO Lei Jun hanno infatti rivelato che Xiaomi Band 8 sarà indossabile in tantissimi modi diversi: non solo al polso, ma anche sotto forma di collana o addirittura attaccato alla scarpa. Saranno inoltre fornite moltissime fasce diverse per poter personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo e trasformarlo in un accessorio alla moda. Naturalmente, anche l’aspetto dell’orologio a schermo sarà completamente personalizzabile.

Probabilmente l’aspetto fisico di Xiaomi Band 8 sarà uno degli aggiornamenti più importanti di questo nuovo modello: ci si aspettano poche migliorie sul lato software, che comunque il suo lavoro lo fa più che bene. Probabilmente ci saranno uno schermo AMOLED da 1,62 pollici e più di 100 modalità per il controllo della salute e dell’attività sportiva. Il tutto per un prezzo attorno ai 30 euro.