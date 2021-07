Xiaomi brevetta uno smartphone dal display futuristico

È stato approvato ieri un brevetto di Xiaomi che promette l’arrivo di uno smartphone particolarmente innovativo. L’azienda cinese ha infatti depositato il progetto per un nuovo dispositivo dotato di un display a cascata ancora più sorprendente di quello già mostrato in precedenza.

Come si può vedere dalle immagini, lo schermo copre completamente sia la superficie frontale dello smartphone che i bordi, raggiungendo persino il retro della scocca. Degna di nota la completa assenza della cornice e soprattutto dei pulsanti fisici.

Per consentire al display di occupare tutta la parte anteriore dello smartphone, la fotocamera frontale è posizionata sotto di esso. Quella posteriore invece mostra un design insolito e dal brevetto non è ancora chiaro che funzione possa svolgere il sensore posto sotto la lente principale.

Ultima caratteristica davvero particolare è la mancanza di una porta per la ricarica, cosa che suggerisce che il dispositivo potrà essere alimentato soltanto in via wireless.

Il dispositivo mostrato dal brevetto di Xiaomi è senza dubbio molto interessante, ma una sua effettiva realizzazione potrebbe rivelarsi poco pratica. Bisognerà attendere il futuro per scoprire se questo design diventerà mai realtà.