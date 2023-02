Xiaomi Buds 4 Pro: gli auricolari del futuro presentati al MWC2023

Al MWC2023 Xiaomi ha svelato moltissimo. Vi abbiamo già fatto vedere la serie Xiaomi 13, l’orologio Xiaomi Watch S1 Pro e ora tocca alle futuristiche cuffie Xiaomi Buds 4 Pro. Vediamo cosa ci aspetta da questo prodotto.

Le Xiaomi Buds 4 Pro sono state realizzate con in mente l’immersività prima di tutto. Impiegano infatti la tecnologia LDAC di Sony, che consente una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità di bit fino a 32 bit. A questi si accompagnano il supporto Hi-Res Audio Wireless e la cancellazione attiva del rumore con una profondità fino a 48dB.

Grazie alla funzione Built-in Dimensional audio, inoltre, le cuffiette possono rilevare i movimenti della testa degli utenti, regolando conseguentemente il suono. Grazie a questo è garantita la precisione di ogni dettaglio sonoro, anche grazie al sistema surround in grado di creare un’esperienza come se si fosse al cinema.

La durata della batteria degli Xiaomi Buds 4 Pro sarà impressionante: 9 ore di ascolto ininterrotto, che salgono a 38 con l’utilizzo della custodia di ricarica. Questa sarà in stile “capsula spaziale” e disporrà di magneti in grado di mantenere al sicuro le cuffiette senza rendere difficile rimuoverle. Si segnala, inoltre, il supporto per la ricarica wireless.

I nuovi auricolari di Xiaomi saranno disponibili a partire da 249,99€ su mi.com e Xiaomi Store Italia nei colori Star Gold e Space Black. Scaricando l’app dedicata sul Google Play Store si potrà facilmente controllare le loro impostazioni: modalità ANC, modalità di trasparenza, audio dimensionale integrato3 e connettività dual device.