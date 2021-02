Xiaomi days da Mediaworld: due giorni di prezzi pazzi!

Il mercato in ripresa e la voglia di ottimismo ma senza esagerare nel prezzo hanno spinto Xiaomi a lanciare gli “Xiaomi Days” contenuti nel nuovo volantino MediaWorld: due giorni di offerte e promozioni su tantissimi smartphone e prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Oggi e domani

Oggi e domani, per tutti gli amanti della tecnologia, sarà infatti possibile godere di offerte super convenienti su alcuni prodotti selezionati da MediaWorld accedendo al sito o visitando uno dei negozi della nota catena di elettronica di consumo, come ad esempio il MediaWorld Tech Village di Viale Certosa a Milano. Un experience center dedicato all’innovazione in cui i visitatori possono toccare con mano i prodotti, nonché un luogo unico che accoglie anche la “bottega” tecnologica Xiaomi.

“Siamo felici che uno dei nostri partner commerciali abbia scelto di dare vita a questa iniziativa interamente dedicata a Xiaomi, selezionando alcuni dei molteplici prodotti a catalogo MediaWorld. È un segnale positivo che dimostra fiducia nel nostro brand e che punta a soddisfare le numerose richieste dei consumatori” – dichiara Iacopo Salemmi, Head of Sales Xiaomi Italia. “Questa due giorni di offerte è una prima assoluta che spero possa essere accolta favorevolmente dai nostri fan più fedeli, ma anche da coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta al nostro brand”.

Tra i prodotti che troverete in offerta nel volantino Mediaworld:

Mi 10T Pro, il flagship 5G dal design sofisticato con fotocamera posteriore da 108MP.