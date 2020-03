Xiaomi deposita un nuovo brevetto per la ricarica rapida inversa

La soluzione tecnica della ricarica wireless inversa risale al 2018 quando fu adottata dal Mate 20 Pro di Huawei. Da allora la tecnologia è stata estesa a un gran numero di dispositivi, soprattutto top di gamma

Grazie a un nuovo brevetto depositato presso la Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA), Xiaomi starebbe ora lavorando a un telefono con supporto per la ricarica wireless inversa.

I disegni di brevetto rivelano un accessorio che si connette alla parte posteriore del telefono così da poter riporre gli auricolari wireless quando deveono essere ricaricati dal telefono. Esistono due disegni: uno per gli auricolari con microfono a stilo e un altro per quelli a forma di earbud.



Nei giorni scorsi Xiaomi ha pubblicizzato la sua nuova soluzione di ricarica rapida wireless da 40 W. I risultati sono stati piuttosto impressionanti: il sistema è riuscito a ricaricare una batteria da 4.000 mAh in soli 40 minuti.

La nuova ricarica wireless veloce da 40 W e la ricarica wireless inversa dovrebbero fare il loro debutto su un flagship Xiaomi.

