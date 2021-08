Xiaomi dice addio alla nomenclatura “Mi”

A 11 anni della sua fondazione, Xiaomi è diventato uno dei produttori di smartphone più importanti del mondo. Oltre alla linea principale, Xiaomi gestisce una serie di brand secondari, come ad esempio Redmi, recentemente trasformato in marchio a sé stante. Fino ad oggi i prodotti della linea principale sono arrivati con la denominazione “Mi”. Le cose però stanno per cambiare.

Questo nuova direzione è testimoniata dall’annuncio dello Xiaomi Mix 4: si può infatti già notare l’assenza della nomenclatura “Mi”. Una dichiarazione ufficiale di Xiaomi ha rivelato che questa tendenza continuerà a partire da quest’anno.

A partire dal terzo quadrimestre del 2021, i prodotti della serie “Mi” verranno rinominati “Xiaomi”. Questo cambiamento unificherà la nostra presenza globale ed eliminerà la differenza di percezione fra il brand e i prodotti. Con l’introduzione di questa nuova identità di brand, due serie distinte di prodotti siederanno sotto al brand madre. I prodotti di Xiaomi rappresentano il pinnacolo della tecnologia e offrono un’esperienza Premium. I prodotti Redmi portano innovazione ad un prezzo molto più accessibile e sono mirati ad un pubblico più giovane. Questa differenza si esprime anche nei nostri nuovi loghi. La nuova denominazione per i prodotti – Xiaomi e Redmi – coinvolgerà nel tempo anche il nostro ecosistema e i prodotti dell’IoT.

Questa nuova direzione testimonia la potenza del brand di Xiaomi che, pur rimanendo assente dal mercato americano, si è affermato come uno dei principali competitori mondiali. Del resto, in Cina, la compagnia vende già la maggior parte dei propri prodotti senza la denominazione “Mi”, dunque si tratta di una mossa piuttosto logica nel’ottica dell’unificazione del marchio.