Xiaomi e DLNYR collaborano per la nuova Xiaomi Capsule Collection

Xiaomi e il popolare brand di urbanwear italiano DLYNR hanno annunciato oggi il lancio della prima capsule collection dedicata interamente alla nuova Redmi Note 12 Series. La collezione, ovviamente in edizione limitata, punta a valorizzare al meglio lo slogan ‘Vividicolori’ della nuova famiglia di smartphone.

La Capsule Collection prevede quattro diversi capi di abbigliamento: due t-shirt a manica lunga e corta, un pantaloncino e un gilet in felpa. Dal taglio sportivo e moderno, tutti i modelli saranno disponibili in colori ispirati alla Redmi Note 12 Series, come viola, piombo, turchese e verde bosco.

Ogni capo sarà arricchito con ulteriori dettagli grafici: per esempio, il retro del gilet sportivo viene arricchito dalla scritta “Vividicolori”, e diversi capi riprenderanno elementi della fotocamera della serie. Davide Lunardelli, Head Of Marketing Xiaomi Italia, ha commentato in questo modo la notizia:

La capsule collection con DLYNR è il secondo tassello della nostra esplorazione di ‘Vividicolori’, slogan della serie Redmi Note 12. Dopo quelli della vita di Gianmarco Tamberi, visti più di 20 milioni di volte su Instagram, è il turno dei colori vividi dello streetwear più genuino e senza compromessi. Un lavoro creativo che partendo dagli spunti tecnici dei nostri smartphone va a colorare le vite dei ragazzi, toccando tutte le loro passioni, dal gaming agli sport outdoor.

La Capsule Collection di Xiaomi è disponibile da oggi sul sito di NLYNR del brand e nello store ufficiale a Milano. Per l’occasione nel negozio si terrà anche un party di lancio aperto al pubblico, il giorno 18 maggio dalle 18.00 alle 20.00.