Xiaomi EV, il progetto di Xiaomi per le auto elettriche, è stato ufficialmente registrato

A marzo Lei Jun, il fondatore di Xiaomi, ha annunciato l’entrata ufficiale dell’azienda nel mercato delle auto elettriche, impegnandosi in un investimento di 10 milardi di dollari nel corso dei prossimi 10 anni. Oggi il sogno comincia a diventare realtà: Xiaomi EV Company Limited è ora iscritta al registro delle imprese.

Lei Jun sarà il rappresentante legale della nuova compagnia, e si occuperà di guidare il team verso l’obiettivo di raddoppiare la produzione di auto elettriche. Fino ad ora gli sviluppi sono molto promettenti: dal momento dell’annuncio a oggi Xiaomi EV ha ricevuto ben 20.000 curriculum, selezionandoli attentamente per formare una squadra di 300 dipendenti.

Recentemente Xiaomi EV ha inoltre acquisito Deepmotion Tech, una società di tecnologia di guida autonoma. Attualmente a Xiaomi lavorano 16.000 ingegneri e le sue spese in R&D sono state l’equivalente di più di un miliardo e mezzo di dollari. I vantaggi tecnologici dell’azienda nell’intelligenza artificiale, nei nuovi materiali e in altri campi creeranno un grande supporto per il business dell’automobile.

I progressi di Xiaomi EV in questi ultimi 5 mesi sono stati molto promettenti. Non resta che aspettare e vedere quali saranno gli sviluppi futuri dell’azienda cinese.