Xiaomi ha creato una cappa da cucina high-tech e pratica

Xiaomi ha presentato due nuove cappe da cucina high-tech in Cina questa settimana, denominate “Mijia Crossover Smoke Cooker Set S1” e “Mijia Smart Side Smoking Cooker Set S1”. Il prezzo di entrambi i modelli è di 1699 yuan (poco più di 225 euro tasse escluse).

La principale differenza tra i due modelli riguarda la direzione dell’aspirazione, frontale o laterale, ma entrambi offrono specifiche allettanti come una capacità di aspirazione di 22 m³/min, una pressione statica di 400 Pa e il riconoscimento dei comandi gestuali. Inoltre, entrambi i modelli sono compatibili con l’app Mijia per offrire funzioni connesse e possono gestire grandi consumi fino a 4500W.

Per il modello ad aspirazione laterale, Xiaomi ha incluso un angolo di inclinazione di 33°, una superficie in vetro temperato nero lucido da 720 mm, uno sportello fumé apribile da 896 mm e un pannello con apertura e chiusura automatica a 60°. C’è anche un dispositivo per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione rilevando le variazioni di pressione nell’aria.

Inoltre, le due cappe possono gestire grandi incendi e offrono funzioni avanzate come il riconoscimento dei comandi gestuali. Anche se per ora sono disponibili solo in Cina, non è escluso che arrivino in altri paesi in futuro.