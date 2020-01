Il produttore di telefoni cinese Xiaomi ha pubblicato un teaser della MIUI 12, la prossima versione della sua interfaccia per Android, chiamata a rinnovare l’attuale MIUI 11.



La società non ha ancora rivelato alcun dettaglio della MIUI 12, ma ha solamente condiviso un’immagine sul social network Weibo, pubblicandone il logo.

La MIUI 11 era stata annunciata lo scorso settembre e la Rom stabile globale ha iniziato ad essere distribuita a ottobre. Quindi è molto probabile che la MIUI12 possa essere lanciata nella stessa finestra temporale.

MIUI 11 aveva introdotto la modalità dark a livello di sistema, migliorato il display always-on e il font di sistema Mi Lan Pro.



Inoltre, l’ultima versione della MIUI aveva apportato nuove animazioni, sfondi e temi e Mi Go Travel suite, una piattaforma per acquistare i biglietti per diverse tipologie di viaggio.



Non si sa ancora, invece, quali saranno le novità che porterà la MIUI 12 e il volume dei dati da cui sarà composto l’aggiornamento ma è probabile che ulteriori informazioni al riguardo emergano nelle prossime settimane.