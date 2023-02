Xiaomi lancia la nuova famiglia Xiaomi 13 Series

Nel corso di un evento tenutosi oggi a Barcellona, Xiaomi ha presentato tre nuovi smartphone della famiglia Xiaomi 13 Series.

La gamma si compone di due versioni flagship, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro e di una declinazione di fascia media, ossia Xiaomi 13 Lite.

I due top di gamma, oltre a schede tecniche di valore assoluto, sviluppano e consolidano la partnership con il prestigioso marchio Leica, per un’esperienza fotografica superlativa.

Xiaomi 13 e 13 Pro

In particolare, il sistema di fotocamere di Xiaomi 13 Pro, copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale da 23mm con un sensore IMX989 da ben 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultra wide da 14mm.

Il sensore IMX989, già visto su Xiaomi 12s, offre, anche grazie alle sue generose dimensioni, una notevole gamma dinamica e un’alta resistenza a valori ISO importanti.

Xiaomi 13, replica sostanzialmente lo schema ottico, che spazia da 0,6 a 3,2 x, con lunghezze focali da 15 a 75mm, ma con sensori leggermente diversi e risoluzioni differenti. Infatti, se la versione Pro, dispone di 50 Megapixel su ogni unità di scatto, sulla variante normale, bisogna “accontentarsi” di una sequenza 50+12+10 Megapixel, rispettivamente per standard, ultra wide e zoom 3,2x.

Entrambi i dispositivi dispongono anche Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, stili fotografici di grande impatto, che si affiancano a filtri creativi molto particolari e allo shutter sound tipico di Leica.

Non solo, Xiaomi 13 Pro, supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe, lasciando a chi intende esplorare la fotografia professionale, un maggiore spazio per il post-editing su Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.

I nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, condividono anche buona parte della scheda tecnica, che ha il suo punto di forza, nella presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il recente SOC del produttore americano, in grado esprimere prestazioni elevate proprio nel complesso settore degli smartphone flagship.

Le differenze più evidenti le troviamo invece sul fronte display, con dimensioni differenti e diverse risoluzioni. Si parte dai 6,73 pollici e 1.440×3.200 pixel di risoluzione per la variante Pro e si arriva ai 6,36 pollici e 1.080×2.400 pixel di risoluzione della versione normale. Entrambi con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia OLed (LTPO per Xiaomi 13 Pro).

Interessante anche la sezione energia, che prevede una batteria da da 4.500 mAh e sistema di ricarica a 67W per Xiaomi 13 e un’unità da 4.830 mAh con un poderosa velocità di carica, fino a 120W, per Xiaomi 13 Pro.

Gli smartphone sono anche dotati del battery management system Xiaomi Surge, un chip dedicato alla ricarica, sviluppato da Xiaomi per una maggiore longevità alla batteria.

Sul fronte software, bisogna segnalare che Xiaomi 13 e 13 Pro riceveranno ben tre generazioni di aggiornamenti di Android. Novità anche sul fronte assistenza, con la possibilità di ottenere una riparazione gratuita nei primi 12 mesi di utilizzo del dispositivo.

Xiaomi 13 Lite

Non meno interessante è Xiaomi 13 Lite, uno smartphone di fascia media, che si candida come uno dei dispositivi più interessanti per la fascia mediana del mercato e per un pubblico giovane. Il mid range, dispone infatti di una doppia fotocamera frontale, da 32+8 Megapixel, per ottenere immagini molto nitide con un ricco bagaglio di informazioni per la corretta gestione della profondità di campo.

Il sistema è mosso da Snapdragon 7 Gen 1 e impreziosito da un veloce sistema di ricarica della batteria, da 4.500 mAh, a 67W. Il body, spesso solo 7,23 mm e con un peso di 171 grammi, ospita anche un display Amoled a 120HZ .

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma sarà disponibile da oggi 26 febbraio alle ore 17 su Amazon, mi.com e in vendita presso gli Xiaomi Store Italia e nei negozi di elettronica di consumo e degli operatori telefonici.

Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90 euro.

Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17 fino alle ore 23:59 del 12 marzo su Amazon.it e mi.com e presso Xiaomi Store Italia.

Il dispositivo sarà inoltre disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria:

8GB+256GB – a partire da 1099,90 euro . Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 12 marzo online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia. Sarà inoltre disponibile nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

– a partire da . Sarà possibile usufruire dello online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia. Sarà inoltre disponibile nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. 12GB+256GB – a partire da 1199,90 euro. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 120 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 al 12 marzo alle ore 23:59 online (Amazon e mi.com) e presso Xiaomi Store Italia.

Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€euro online su Amazon.it e mi.com, presso Xiaomi Store Italia, nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.