Xiaomi lancerà domani un nuovo smartphone chiamato Mi Note 10 Lite. Si tratta di un’alternativa un po’ più economica al Mi Note 10. Avrà un pannello frontale simile e quattro sensori sul retro, allineati verticalmente, insieme a due led flash.



Non ci sono molte informazioni sul telefono, ma le indiscrezioni giunte fino a oggi parlano di uno schermo Oled da 6,47” con risoluzione Full HD+.



Il dispositivo sarà mosso da un chipset Snapdragon 730G e integrerà una batteria con potenza di 5.260 mAh, in grado di supportare la ricarica rapida a 30 W, proprio come il Mi Note 10.

Il reparto fotocamera si annuncia come la sezione più interessante in quanto è stato il “selling point” chiave di Mi Note 10. Allo stesso tempo, il sensore da 108 Megapixel potrebbe rivelarsi troppo costoso per un dispositivo della serie Lite, e per questa ragione Xiaomi potrebbe avere optato per un’ottica differente.



Il lancio avverrà domani, 30 aprile, con un evento in streaming, alle ore 14 ora italiana su tutti i canali social di Xiaomi: Youtube, Facebook e Twitter.

Atteso, nel corso dell’evento, anche il lancio globale dei nuovi membri della famiglia Redmi Note 9 e,presumibilmente, di alcuni accessori.

