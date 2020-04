Xiaomi Mi 10 a 799€ e quel margine del 5% impossibile

La scorsa settimana, Xiaomi ha annunciato il lancio europeo e italiano dei suoi nuovi smartphone di fascia alta, Mi 10 e Mi 10 Pro. Due modelli che hanno tutti gli elementi per essere considerati top di gamma non solo per le loro funzionalità, ma anche per il loro prezzo.

Il produttore cinese ci ha abituato finora a smartphone della gamma Mi a meno di 500 euro, il Mi 10 è arrivato in Italia a 799 euro, mentre il Mi 10 Pro è stato posizionato a 999 euro. Prezzi particolarmente alti per il marchio, soprattutto da quando il Mi 10 è stato lanciato in Cina a 3.999 yuan (circa 527 euro) per la versione da 128 GB mentre il Mi 10 Pro a circa 660 euro.

Tariffe europee che hanno suscitato timori tra i fan del marchio nel Vecchio Continente: alcuni hanno suggerito che Xiaomi avesse abbandonato la sua politica di non fare più del 5% dell’utile netto sulle vendite dei suoi prodotti. Questo martedì, Shou Zi Chew, presidente di Xiaomi, ha quindi voluto rassicurare la comunità pubblicando un tweet.

We announced our 2019 results today! I wrote a short note to our Mi Fans, talking about our R&D investments to bring you the most cutting-edge tech and fulfilling our pledge of not making more than 5% net income margins on our hardware business. Please take some time to read it! pic.twitter.com/PUADxP9Ymd