Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: caratteristiche, prezzi e uscita

Xiaomi sta preparando i lancio di due nuovi smartphone flagship: Mi 10 e Mi 10 Pro che dovrebbero essere lanciati insieme dal produttore cinese.

Entrambi verranno lanciati insieme a differenza di quanto accaduto l’anno scorso. La coppia di dispositivi dovrebbe essere presentata al Mobile World Congress di Bacellona, che si tiene a fine febbraio nella città catalana.

Ma quali sorprese riservano le schede tecniche dei due telefoni?

Lo Xiaomi Mi 10 avrà uno schermo Oled di 6,5 pollici con frequenza di refresh di 90Hz. Sia il Mi 10 sia il Mi 10 Pro saranno mossi dal chip Snapdragon 865. Memoria: la versione base dovrebbe offrire 8/12 GB di Ram, mentre quella Pro sarà disponibile solo nel taglio con 12 GB di Ram.



Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 sarà dotato di una quadrupla fotocamera posteriore così articolata: un sensore principale da 108 Megapixel, un’ottica ultrawide da 20 Megapixel, un tele da 12 Megapixel e un sensore di profondità da 5 Megapixel.

Mi 10 avrà una batteria da 4.500 mAh che potrà essere ricaricata via cavo a 40 W e wireless a 30 W. Non mancherà la ricarica wireless inversa da 10 W, per poter ricaricare un altro dipositivo come cuffie, orologi o cellulari.

Xiaomi Mi 10 Pro

La versione Mi 10 Pro potrà invece contare su una fotocamera principale da 108 Megapixel e su un’ulteriore tripletta di sensori da 48 Megapixel, 12 Megapixel e 8 Megapixel (rispettivamente ultrawide, tele e di profonditò).

Il dispositivo avrà in dotazione una batteria da 4.500 mAh (anche se ci sono altre voci che ritengono l’unità possa essere da 4.800 mAh) che supporterà la ricarica rapida da 66 W cablata e 40 W wireless.

Prezzi e tagli di memoria

Infine, la delicata questione dei prezzi: i leak trapelati fino ad ora hanno fatto chiarezza sulle configurazioni di vendita di entrambi i prodotti, e sul prezzo della sola versione Pro.



Xiaomi Mi 10 sarà disponibile con tagli di memoria di 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB e 12 GB/256 GB.

Xiaomi Mi 10 Pro sarà disponibile nel taglio da 12 GB/128 GB, al prezzo di 3.799 yuan (490 euro), in quello da 12 GB/256 GB al prezzo di 4.099 yuan (530 euro) e in quello da 12 GB/512 GB a 4.499 yuan (580 euro).

