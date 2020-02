Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro esauriti in Cina in pochi minuti

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono stati presentati ieri in un evento che si è tenuto solo online. I telefoni sono stati messi in vendita oggi, ma tempo pochi minuti tutte le scorte disponibili sono andate esaurite.



Secondo Xiaomi, la vendita flash ha generato oltre 200 milioni di Yuan (circa 26 milioni di euro). Da ciò si evince che i dispositivi disponibili fossero le 42.000 e le 50.000 unità.



I due modelli Mi 10 hanno dunque incontrato i favori del ubblico locale e potrebbero continuare a vendere in maniera sostenuta se Xiaomi sarà in grado di tenere il passo con l’offerta. La recente epidemia di coronavirus, infatti, sta mettendo in difficoltà un po’ tutti i produttori, che hanno le fabbriche, la produzione o l’assemblaggio dei propri prodotti in Cina.

Fabbriche che, a causa dei rischi di contagio, sono rimaste chiuse ben oltre le festività previste per i festeggiamenti del Capodanno cinese.

