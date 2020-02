Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro sono finalmente ufficiali. Gli smartphone, presentati pochi minuti fa, dispongono di quattro fotocamere e sono mossi dal processore Snapdragon 865. Entrambi i telefoni supportano la ricarica wireless e sono i primi dispositivi a marchio “Mi” in grado di alloggiare la fotocamera selfie in un piccolo foro all’interno del display.

La loro caratteristica principale si trova però sul retro ed è rappresentata dal sensore da 108 Megapixel, visto per la prima volta sul Mi Note 10.

Xiaomi Mi 10 Pro

Lo smartphone maggiormente accessoriato è senza dubbio il modello Xiaomi Mi 10 Pro. Offre uno schermo Amoled Full HD+ da 6,67 “con bordi curvi. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz.



Il display può raggiungere una luminosità di picco fino a 1200nit, offre 4096 livelli di regolazione della luminosità e il DC dimming.

Il punto di forza del Mi 10 Pro è la fotocamera: il sensore da 108 Megapixel ha un obiettivo 8P ed è affiancato da altre tre fotocamere: un teleobiettivo che supporta lo zoom ibrido 10x, un secondo tele da 12 Megapixel con zoom 2x per i ritratti e un sensore ultra grandangolare da 20 Megapixel.

La fotocamera da 108 Megapixel di Xiaomi Mi 10 Pro viene fornita con OIS ed EIS e permette di migliorare immagini e video grazie all’impiego della AI. Lo smartphone è anche in grado di girare video in 8K.

Mi 10 Pro dispone di tre configurazioni di memoria: 8 GB di Ram e 256 GB di archiviazione, 12 GB/256 GB e 12 GB/512 GB. L’innovativa DRAM LPDDR5 di Xiaomi Mi 10 riesce a fornire fino al 20% di riduzione del consumo energetico rispetto a quella di tipo LPDDR4



La batteria è da 4.500 mAh e con ricarica a 50 W tramite cavo, 30 W in modalità wireless, e fino a 10 W in carica inversa.



I prezzi dello Xiaomi Mi 10 Pro: CNY 4.999 (657 euro), CNY 5.499 (723 euro), CNY 5.999 (790 euro). Il telefono dovrebbe arrivare il 18 febbraio in preordine con due colorazioni: blu e bianco.

Xiaomi Mi 10



Il Mi 10, nella sua versione base, conserva lo schermo Amoled da 6,67″e il sensore fotografico principale da 108 Megapixel sul retro. Tuttavia, perde entrambi i tele e, al loro posto, offre un sensore di profondità da 2 Megapixel e un’unità macro da 2 Megapixel. Il sensore ultrawide è inoltre declassato a una risoluzione di 13 Megapixel.

Mantenuta invece la capacità di girare video in 8K del Mi 10 Pro.



La batteria è da 4.780 mAh, ma offre solo una ricarica con cavo da 30 W e possibilità di eseguire la ricarica inversa con potenza di 10 W.



Il dispositivo sarà lanciato domani, nella gioranta di San Valentino. Le vendite avranno inizio alle 10 del mattino, ora in cui i consumatori potranno iniziare ad acquistare le versioni nelle colorazioni Peach, Green e Black. I prezzi sono i seguenti: 3.999 CNY (526 euro) per la versione da 8 GB/128 GB, 4299 CNY (565 euro) per quella da 8 GB/256 GB e 4.699 CNY (618 euro) per la variante da 12 GB/256 GB.



Il telefono avrebbe dovuto essere annunciato a livello globale a Barcellona nel corso del MWC 2020. Ora che l’evento è stato annullato a causa dei timori di contagio per il Coronavirus, si attende l’annuncio dei nuovi piani da parte di Xiaomi.

Fonte