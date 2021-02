Xiaomi Mi 11 5G: il top di gamma elegante con la passione per il cinema

Xiaomi ha presentato oggi il suo nuovo top di gamma Mi 11 5G, che debutta con diversi miglioramenti rispetto al predecessore Mi 10. Tra le novità spiccano alcune soluzioni tecniche di rilievo, soprattutto in ambito display e ricarica, e una scocca più sottile e curata, che lo rende uno degli smartphone di Xiaomi più eleganti di sempre. La nostra redazione lo ha già in prova da qualche giorno, non abbastanza per una recensione, ma più che sufficienti per un avere un visione d’insieme e qualche prima impressione. Vediamolo dunque nel dettaglio.

Xiaomi Mi 11: un vero top di gamma

Insomma, siamo di fronte a uno smartphone flagship, come dicono quelli bravi, che in quest’ultima versione riesce a distinguersi non solo per la mera forza bruta delle componenti, ma anche per la sua “anima gentile” grazie a una scocca più elegante e sottile rispetto al passato con bordi completamente curvi . Una metamorfosi resa ancora più evidente dalla presenza di un display Amoled da 6,81 pollici, per un effetto avvolgente e di ottimo impatto visivo.

Protetto dall’ultima versione Gorilla Glass, ictus, il nuovo schermo non è solo bello ma anche efficiente in termini energetici grazie a un refresh rate che può arrivare fino a 120 HZ (per la navigazione e i giochi) ma che è in grado di adattarsi alle diverse attività per non pesare sulla batteria. Da top di gamma anche la risoluzione che arriva a 3.200×1.440 pixel con supporto all’HDR10+. Sul display c’è anche il sensore di impronte.

Xiaomi Mi 11: non manca nulla

Come dicevamo in fase di introduzione a questo Mi 11 5G non manca davvero nulla. A partire proprio dal suffisso 5G che ne certifica la compatibilità con le reti di ultima generazione. Merito del nuovissimo processore Snapdragon 888, il chipset più potente sul mercato in questo momento, dotato perfino di raffreddamento a liquido in grado di assicurare prestazioni senza pesare troppo sulla batteria. Il Mi 11 ne ha una da 4.600 mAh che dobbiamo ancora testare ma che dovrebbe assicurare una giornata intera di utilizzo. E se così non fosse è comunque possibile contare su una ricarica rapida che arriva fino a 55 W con il carica batteria incluso in dotazione, e si ricarica senza cavo a 50 W. Numeri da capogiro, con la possibilità di ricaricare lo smartphone da zero in 45 minuti. La dotazione di Ram è di 8 GB mentre la memoria di storage è da 128 o 256 GB a seconda della versione.

Infine, segnaliamo la presenza degli speaker stereo realizzati in collaborazione con Harman kardon, altra piccola chicca di questo smartphone.

Il comparto fotografico

Ma se la dotazione tecnica di uno smartphone risulta fondamentale, è nel comparto fotografico che i migliori smartphone si danno battaglia ogni anno. Xiaomi lo sa bene e quest’anno gioca davvero tutte le sue carte su questo Mi 11. Il triplo sensore inserito sul retro della scocca è un 108 +13+5 Megapixel. Il sensore principale da 108 Megapixel è infatti coadiuvato da un sensore ultra wide dal 13 megapixel e da un sensore per le macro da 5 Megapixel. È ovviamente ancora presto per dare le prime impressioni ma sappiate che Xiaomi ha inserito la modalità notte su tutti e tre i sensori per dare il massimo in ogni ambito. Da segnalare anche la presenza di un sensore frontale da 20 Megapixel per i selfie.

Nato per il cinema

Il nuovo Mi 11 rappresenta una svolta per Xiaomi anche per la sua destinazione prevalentemente cinematografica o comunque legata alle immagini. Sul Mi 11 troverete infatti sei funzionalità “AI cinema” dei veri e propri effetti cinematografici in grado, con un solo clic, di stravolgere i vostri video. A partire da Parallel World – che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato in stile Inception – a Freeze Frame Video – che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo. I cinefili apprezzeranno invece la modalità Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller. Infine, a bordo troverete anche un software in grado di “restaurare” le vecchie pellicole cinematografiche, portandole a nuova vita grazie a una sapiente elaborazione video. Una chicca per veri appassionati di cinema.

Il nuovo MIUI 12.5

A bordo troverete anche MIUI 12.5, un aggiornamento intermedio della MIUI12, l’interfaccia grafica di Xiaomi. Anche è in questo caso c’è stato un rinnovamento grafico ma anche prestazione visto che l’utilizzo della CPU è stato ridotto fino al 22% e il consumo energetico fino al 15%,.

Un altro punto forte della MIUI 12.5 sono le app di sistema disinstallabili. La stragrande maggioranza delle app del nuovo sistema potrà essere disinstallata, mentre un piccolo numero di app, memorizzate nel sistema centrale potranno essere nascoste.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.