Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11i in Italia dal 5 maggio a prezzi scontatissimi

Xiaomi festeggia i primi 3 anni in Italia e lo fa attraverso un viaggio che ripercorre le principali tappe di Xiaomi e che svela l’arrivo sul mercato di tante novità. Dalla cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Xiaomi ha dato il via alle celebrazioni e ha annunciato la disponibilità dei nuovi smartphone e prodotti smart life a livello locale. In questi primi tre anni la fanbase si è moltiplicata, sono stati presentati moltissimi prodotti, ma è stato anche aperto il canale e-commerce, mi.com, inaugurati 16 Mi Store Italia, un magazzino italiano e oltre 400 centri di assistenza su tutto il territorio.

Xiaomi Mi 11 Ultra: 1.199, 90 euro in early bird

Mi 11 Ultra (per la scheda tecnica e i dettagli leggete qui) sarà in vendita nella configurazione da 12GB+256GB al prezzo di 1.399,90€ su mi.com, presso Mi Store Italia e in esclusiva con uno dei principali operatori telefonici. Per 48 ore, a partire dalle ore 13:00 – SOLO su mi.com – sarà possibile acquistarlo ad un prezzo early bird di 1.199,90€ con caricatore wireless stand da 80W incluso nel prezzo.Mi 11i arriva sul mercato in tre colorazioni: Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black.

Xiaomi Mi 11i: 549,90 euro in early bird

Mi 11i sarà disponibile (qui tutte le sue caratteristiche tecniche) nella variante da 8GB+128GB al prezzo di 649,90€ su mi.com e Amazon. Per 48 ore, a partire dalle ore 13:00, Mi 11i sarà acquistabile al prezzo early bird di 549,90€. Presto sarà anche disponibile nella configurazione da 8GB+256GB al prezzo di 699,90€ su mi.com e presso le principali catene di elettronica di consumo. Dal 10 al 16 maggio, tutti coloro che acquisteranno Mi 11i su mi.com, riceveranno Mi Smart Speaker incluso nel prezzo.