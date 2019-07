Xiaomi Mi A3 ufficiale: video, caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha ufficialmente annunciato il suo medio di gamma Mi A3. Erede del Mi A2, porta in dote diverse migliorie e, soprattutto, la presenza di Android One a bordo. Il nuovo smarpthone sarà disponibile in tre colorazioni: bianco, blu e grigio e, a differenza del Mi A2, il Mi A3 avrà un piccolo notch per ospitare la fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Specifiche tecniche

A bordo troviamo un display Amoled da 6.088 pollici con risoluzione HD+ e un lettore di impronte digitali sotto il display. Cuore del sistema il processore Qualcomm Snapdragon 665, coadiuvato da 4 GB di Ram e 64 GB di storage. Migliorata anche la batteria, ora da 4.030 mAh. C’è anche la ricarica rapida a 18W. Il Mi A3 ha inoltre tre fotocamere posteriori con un sensore da 48 Megapixel f/1,79, un’unità da 8 Megapixel (grandangolare f/2.2 118°) e un sensore da 2 Megapixel (f/2.4).

Design

Fiore all’occhiello del nuovo Xiaomi Mi A3 anche il rinnovato design che mette in mostra un aspect ratio di 19,5:9 e una doppia copertura in vetro con protezione Gorilla Glass 5 su entrambi i lati. Mi A3 è bello da vedere e da impugnare, con una livrea che non ha nulla da invidiare nemmeno agli smartphone più blasonati.

Uscita e prezzo

Il Mi A3 verrà venduto a 249 euro e sarà distribuito prevalentemente negli store fisici di Xiaomi e nelle grandi catene.