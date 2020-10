Anche se quest’anno perfino l’Italia ha registrato un aumento delle spese on-line da parte degli utenti, in gran parte dovute alla necessita di distanziamento durante la pandemia, la strategia delle aziende è sempre più orientata verso una strategia multicanale, in grado di coniugare le vendite del negozio fisico con quelle su Internet.

Non solo online

Se durante il periodo del lockdown era stato soprattutto il canale online a crescere, con la Fase 2 sono tornati a crescere in maniera importante anche gli store fisici: nella settimana dall’8 al 14 giugno, ad esempio, i punti vendita tradizionali hanno fatto registrare una crescita a valore del +14% rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati, GFK). È quindi fondamentale che il personale addetto alle vendite sia qualificato e abbia una buona preparazione sui prodotti e sull’azienda.

Mi Academy: formazione e non solo

Xiaomi, anche per questo, ha deciso di estendere la propria offerta formativa per il personale addetto alle vendite. Oltre al sito web e alla formazione offline, ora l’azienda lancia un’app creata per supportarli, offrendo una formazione completa e a portata di mano sui prodotti e sull’azienda. Mi Academy è una training app che permette di accedere a contenuti formativi digitali resi disponibili in diversi formati e modalità. Pensata per operatori, promoter, distributori, open market e anche per gli stessi dipendenti Xiaomi, quest’app consente di avere in mano uno strumento utile per interagire con l’ecosistema Xiaomi in modo divertente e coinvolgente. L’app è attualmente disponibile per dispositivi Android tramite link inviato da Xiaomi per il personale addetto alle vendite. Molto presto però sarà disponibile su Google Play e nei prossimi mesi anche su Apple Store per chi possiede un iPhone.

C’è anche una classifica a

Mi Academy permette di conoscere tutte le novità e la gamma offerta dall’azienda che unisce il learning alla gamification. È possibile accedere a tutti i materiali utili sui prodotti: dai corsi di formazione al materiale stampabile, fino a uno spazio dedicato per valutare ed esprimere opinioni. Non manca una sezione con news e aggiornamenti sull’azienda e sui prodotti, e allo stesso tempo, l’utente iscritto potrà accumulare punti/badge in base al completamento di un corso ed essere inserito in una Leaderboard, ovvero una classifica che permette di vincere i prodotti Xiaomi come premio.

Mi Academy: il progetto

Il progetto Mi Academy è stato ideato dal team training di Xiaomi Italia e poi esportato in altri quattro paesi (UK, Francia, Germania e Spagna) con una prima demo in versione web dedicata alla serie Mi 10. Si tratta tra l’altro del primo progetto di questo tipo, ovvero un app pensata per uso interno, come la formazione degli addetti vendita, che si rivolge però anche al pubblico consumer (arriverà presto sugli store di Apple e Google) grazie informazione, quiz e a una speciale classifica che permetterà di vincere prodotti Xiaomi.

.