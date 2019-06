Xiaomi annuncerà la prossima settimana il suo nuovo modello di smartphone Mi CC9.



Molte le specifiche tecniche che sono filtrate nei giorni scorsi dalla rete, fra cui una fotocamera principale da 48 Megapixel e una frontale da 32 Megapixel.



Ora arrivano invece le prime immagini ufficiali che confermano la presenza sul lato posteriore di tre sensori fotografici posti in verticale e una colorazione Glacier Ice White di gran moda.

Xiaomi Mi CC9 ha senza dubbio il suo fascino anche se in molti hanno voluto sottolineare la sua forte somiglianza (almeno dalle foto) con il Vivo iQOO Feather White, il Huawei P30 Pro Pearl White o il Samsung Galaxy S10 Prism White. Non mancano la porta Usb Type-C, la griglia per l’altoparlante, il jack audio da 3,5 mm, un microfono con cancellazione del rumore, una porta a infrarossi (nella parte superiore), il tasto a bilanciere del volume e il pulsante di accensione sul lato.

L’azienda cinese sta distribuendo gli inviti per l’evento di lancio che si terrà il 2 luglio. L’invito mostra i loghi di Xiaomi e Meitu.