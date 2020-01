Xiaomi Mi Mix Alpha si fa attendere. Lo smartphone futuristico del produttore cinese, caratterizzato sa un display flessibile, privo di bordi e cornici è in ritardo.

Secondo quanto affermato dal sito cinese Abacus, il dispositivo, lanciato lo scorso settembre, avrebbe dovuto arrivare sul mercato entro dicembre 2019.

In realtà, al momento Mi Mix Alpha non solo non ha ancora esordito in alcun Paese, Cina compresa, ma sarebbe stato rimandato a data da destinarsi. Non ci sarebbe infatti al momento alcuna timeline ufficiale sul suo lancio.

Xiaomi ha promesso che offrirà presto delle informazioni aggiornate riguardo all’atteso smartphone, visto finora solo nelle mani di alcuni dirigenti.



Il ritardo non deve tuttavia soprendere: Mi Mix Alpha è uno smartphone particolare, con forme evolute e design super innovativo; è più che normale che abbia incontrato qualche difficoltà o che una sua parte abbia sofferto di qualche difetto di gioventù. Il dispositivo vanta un rapporto schermo-corpo del 180,6%, è dotato di una tripla fotocamera con sensore prinipale da 108 Megapixel e ottiche secondarie da 20 e 12 Megapixel (rispettivamente grandangolari e tele).

Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 yuan cinesi, ossia cira 2.500 euro.