Il leaks relativi al nuovo Xiaomi Mi Note 10 non si fermano e continuano ad arrivare con cadenza quotidiana.



Il flagship di Xiaomi, che sarà lanciato il 5 novembre, sarà disponibile in due colori: sea-blue (blu mare) e in “ice and snow aurora”. Il display sarà interrotto solo da una piccola tacca a goccia. Il design sembra di grande appeal e ricorda un poco il modello Huawei P30 Pro.



Il video che pubblichiamo qui sopra mostra alcune caratteristiche della configurazione della fotocamera, che è capitanata da un sensore con risoluzione di 108 Megapixel.

Le indiscrezioni della vigilia ci permettono di farci una discreta idea di quello che sarà Xiaomi Mi Note 10 (noto anche come Mi CC9 in alcuni mercati).

Innanzitutto, lo smartphone dovrebbe essere mosso da un processore Snapdragon 730G e vantare la ricarica rapida da 30 W.

Al sensore principale da 108 Megapixel si unisce un teleobiettivo con zoom ottico 5x.



Insieme al Mi Note 10 arriverà anche il primo smartwatch della casa cinese, il Mi Watch. Entrambi i dispositivi saranno presentati in Europa con un evento che si tiene a Madrid, dove saremo presenti per raccontarvi tutte le novità che saranno messe in vetrina da Xiaomi.