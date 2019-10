Xiaomi Mi Watch: ecco il primo video con interfaccia MIUI

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha condiviso ieri un’immagine del Mi Watch. Il CEO dell’azienda ha sostanzialmente confermato il design del dispositivo e ora sono apparse alcune nuove informazioni.

Questo video Mi Watch è stato condiviso da Qu Heng (caricato su YouTube da Venkatesh Gorantla), General Manager di Xiaomi Ecological Chain e di interessante c’è che viene mostrata l’interfaccia utente sul Mi Watch dal nome “MIUI for Watch”.

Il nome è stato confermato da Xiaomi stessa tramite un’immagine teaser ufficiale apparsa su Weibo. Wear OS sarà quindi fuori dai giochi e lo smartwatch sarà spedito in tutti i mercati con l’interfaccia grafica MIUI in tutti i paesi.

Ora, guardando il video è possibile notare che l’orologio ha un laucher di app simile ai telefoni Android ma molte saranno destinate alla Cina. Infine, ci sarà una corona rotante per muoversi all’interno dei menu e un display Oled.

Non è tutto, però. Sappiamo anche che il Mi Watch sarà alimentato dal processore Snapdragon 3100 di Qualcomm. L’immagine di ieri condivisa da Xiaomi ha suggerito che il processore Qualcomm sarà incluso.

Lo smartwatch non includerà una fotocamera ma sarà uno smartphone in miniatura perché potrà effettuare chiamate, inviare messaggi e connettersi a Internet separatamente. Ciò era prevedibile, poiché la funzionalità WiFi è già stata confermata, lo stesso vale per la presenza di una eSIM.

Xiaomi Mi Watch diventerà ufficiale il 5 novembre in Cina. La società ha già annunciato l’evento stampa e Mi Watch non è l’unico dispositivo che sarà lanciato per l’occasione.