Il produttore cinese Xiaomi ha organizzato oggi un evento a Nuova Delhi, in India, dove ha rivelato i prezzi e la disponibilità di Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro per il mercato indiano. Inoltre, la società ha annunciato la Rom stabile globale per la MIUI 11 e ha condiviso un elenco di dispositivi che otterrà l’ultima versione della sua personalizzazione di Android in India.

Xiaomi rilascerà la MIUI 11 stabile globale su un totale di 28 dispositivi. L’inizio delle operazioni è previsto per il 22 ottobre. È tuttavia disponibile un elenco che riporta la tabella compltea della timeline dei lanci.

• Fase 1 (22-31 ottobre)

◦ Poco F1

◦ Redmi K20

◦ Redmi Y3

◦ Redmi 7

◦ Redmi Note 7

◦ Redmi Note 7s

◦ Redmi Note 7 Pro

• Fase 2 (4-12 novembre)

◦ Redmi K20 Pro

◦ Redmi 6

◦ Redmi 6 Pro

◦ Redmi 6A

◦ Redmi Note 5

◦ Redmi Note 5 Pro

◦ Redmi 5

◦ Redmi 5A

◦ Redmi Note 4

◦ Redmi Y1

◦ Redmi Y1 Lite

◦ Redmi Y2

◦ Redmi 4

◦ Mi Mix 2

◦ Mi Max 2

• Phase 3 (13-29 novembre)

◦ Redmi Note 6 Pro

◦ Redmi 7A

◦ Redmi 8

◦ Redmi 8A

◦ Redmi Note 8

• Fase 4 (18-26 dicembre)

◦ Redmi Note 8 Pro

Queste date, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, si basano sull’attuale piano di test e sono ancora suscettibili di variazioni. La società ha messo a disposizione due link ai quali è possibile controllare l’elenco dei dispositivi Xiaomi che riceveranno la MIUI 11 in Cina e il programma di rilascio per gli altri mercati.