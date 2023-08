Xiaomi presenta il nuovo smartphone pieghevole Mix Fold 3 con 4 fotocamere Leica

Tanta attesa, un lunghissimo, interminabile discorso da parte del Ceo di Xiaomi Lei Jun, che ha ripercorso i più recenti successi del gruppo, prima di alzare (dopo quasi 1 ora e mezzo di speech) il sipario su Mix Fold 3, nuovo smartphone pieghevole dell’azienda cinese.

Si parte dal form factor, a libro, ma sottilissilmo. Da aperto, infatti, il dispositivo misura solo 4,93 mm, un vero record.

Il MIX Fold 3 presenta una fotocamera quadrupla sul retro, progettata in collaborazione con Leica, che racchiude OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e due moduli teleobiettivi compatti a periscopio.

Il sensore principale è da 50 Megapixel, poi ci sono due sensori da 10 Megapixel, un 75 e un 115 mm equivalenti, con zoom da 3x e 5x rispettivamente. Infine, una ultra wide da 12 Megapixel con campo di ripresa di 120 gradi. Non manca un’efficace selfie camera da 20 Megapixel.

La maggior parte degli smartphone pieghevoli tende ad essere più pesante, ma Xiaomi capovolge il copione con MIX Fold 3. Il retro del telefono è infatti realizzato con un materiale super leggero in fibra ceramica, che non solo lo mantiene leggero (circa 255 grammi) ma anche molto resistente.

Xiaomi MIX Fold 3 è mosso dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, ha memorie UFS 4.0 e RAM LPDDR5X, oltre a un display interno da 8 pollici LTPO OLED+ in grado di gestire una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La batteria del flagship – da 4.800 mAh, supporta la ricarica rapida cablata da 67 W e la ricarica wireless da 50 W.

Lei Jun ha sottolineato l’importanza della solidità della cerniera in un pieghevole e ha presentato il nuovo design con 3 elementi principali che accompagnano l’apertura e la chiusura dello schermo, rispetto ai tradizionali due. Garantita fino a 500.000 aperture, assicura uno schermo totalmente piatto e senza alcuna piega.

Due le colorazioni disponibili: Black e Gold. Lo smartphone offre Android 13 con interfaccia MIUI Fold 14.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mix Fold 3

Al momento sarà disponibile solo per il mercato cinese, ma non si esclude un arrivo anche in Europa nei prossimi mesi. Con molta soddisfazione il Ceo di Xiaomi ha letto i prezzi, che non variano rispetto all’uscita di Mix Fold 2 dello scorso anno, nonostante il nuovo modello abbia subito una importante evoluzione tecnologica.

Il listino va dai 8.9999 yuan della versione da 12/512 GB, ai 9.999 di quella da 16/512 fino ad arrivare ai 10.999 yuan del modello da 16GB/1TB.