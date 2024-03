Xiaomi Mix Fold 4 è il pieghevole che potrebbe dare una scossa al mercato

Xiaomi punta a superare Samsung con il suo imminente Mix Fold 4, un modello che promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli. Con l’arrivo previsto entro la fine dell’anno, il Mix Fold 4 vanta specifiche tecniche di alto livello e caratteristiche innovative che potrebbero posizionarlo in cima alla concorrenza. La grande novità? Sembra che il Mix Fold 4 verrà lanciato non solo in Cina, ma anche in altri mercati, segnando un’importante svolta per la serie.

Innovazioni nel design e nella tecnologia

Il Mix Fold 4 punta su un design rinnovato, con una cerniera migliorata che minimizza la visibilità della piega centrale dello schermo e un telaio rinforzato che ne aumenta la robustezza.

Prestazioni eccezionali

Equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, il Mix Fold 4 promette prestazioni straordinarie. Una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W assicura una lunga autonomia, superando il precedente Mix Fold 3.

Fotografia avanzata e altre caratteristiche

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo potrebbe introdurre una fotocamera principale da 50 Megapixel e un nuovo zoom periscopico, migliorando risoluzione e ingrandimento. Altre fonti suggeriscono che il Mix Fold 4 potrebbe offrire impermeabilità e connettività satellitare bidirezionale, distinguendosi ulteriormente dai rivali.

Disponibilità e prospettive future

L’attesa è ora per scoprire se Xiaomi distribuirà il Mix Fold 4 oltre i confini cinesi con tutte le sue funzioni innovative o se alcune resteranno esclusive del mercato cinese. La risposta arriverà nei prossimi mesi, segnando potenzialmente un momento chiave per il futuro degli smartphone pieghevoli.