Xiaomi Pad 6 e 6 Pro, trapelano le prime specifiche in rete

Xiaomi ha in preparazione per quest’anno qualcosa di grosso per il mercato dei tablet: arriveranno infatti Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, anche in Europa. Per fortuna c’è Digital Chat Station, il noto leaker che nelle scorse ore ci ha fornito molte delle specifiche di queste nuove serie.

Per cominciare, sia Xiaomi Pad 6 base che la versione Pro disporranno di un display da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz. Il primo, poi, disporrà di processore Qualcomm Snapdragon 870, mentre per quello Pro ci sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1. Ci saranno fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, anche se non sono ancora note le configurazioni. Ci sarà poi la ricarica rapida da 67 W.

Sul resto non ci sono ancora molte certezze: tuttavia sembra ci sia l’intenzione da parte di Xiaomi di lanciare in un secondo momento anche una versione 5G del tablet. Il lancio, presumibilmente, avverrà più in là nel corso di quest’anno, e probabilmente sarà in quel momento che conosceremo i prezzi dei dispositivi.