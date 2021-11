Xiaomi presenta il nuovo sistema di raffreddamento Loop LiquidCool

I microchip impiegati negli smartphone stanno diventando più veloci, ma contemporaneamente, anche più caldi. Tutti i produttori di telefoni devono fare conto con questo problema, ed è per questo che le tecnologie di raffreddamento sono un interesse primario. Qui entra in gioco Xiaomi: la compagnia ha infatti messo a punto Loop LiquidCool, un nuovo sistema di raffreddamento.

La nuova tecnologia si ispira a soluzioni adottate nell’industria aerospaziale, e dispone del doppio della capacità di raffreddamento. L’impiego di Loop LiquidCool su nuovi smartphone comincerà solo nel 2022, ma per ingannare l’attesa Xiaomi ha prodotto un Mix 4 personalizzato che utilizza questo sistema.

Loop LiquidCool, secondo Xiaomi, dovrebbe offrire temperature di almeno 5ºC inferiori ai sistemi tradizionali. Il suo design è molto flessibile, e perfetto per essere impiegato in qualsiasi tipo di smartphone. A questo proposito, vista la data di uscita, è possibile che il primo impiego nativo di questa tecnologia arriverà in occasione del lancio di Xiaomi 12, o per lo meno di Xiaomi 12 Ultra.