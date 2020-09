Xiaomi ha presentato tre smartphone 5G, dotati di potenti fotocamere, display di ultima generazione e particolare attenzione all’autonomia della batteria.

La nuova famiglia è composta dai modelli Mi 10T Lite, Mi 10T e Mi 10T Pro, tutti dotati di display da 6,7 pollici Full HD+, in 20:9.

Xiaomi Mi 10T Lite

Il modello Mi 10T Lite è dotato di quattro sensori fotografici, capitanati da una fotocamera principale da 64 Megapixel f/1.89 e completati da un’ottica ultra grandandolare da 8 Megapixel f/2.2, una macro da 2 Megapixel f/2.4 e un sensore di profondità d 2 Megapixel f/2.4. Nella parte frontare, c’è una selfie cam da 16 Megapixel.

Il display, da 6,7 pollici Full HD+ con aspect ratio da 20:9, ha una frequenza di aggiornamento delle immagini di 120 Hz (dote da vero top di gamma) e adatta il refresh a seconda del contenuto visualizzato. Lo smartphone è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 750G, è dotato di speaker stereo e offre una batteria da 4.820 mAh.

Mi 10T Lite sarà disponibile a partire dal 13 ottobre su mi.com e su Amazon a 299 euro nella configurazione da 6 GB + 64 GB (per 24 ore lo si potrà acquistare a 249 euro). La versione da 6 GB + 128 GB arriverà invece il 1 novembre a 399 euro.

Xiaomi Mi 10T

Mi 10T ha anch’esso un display da 6,7 pollici Full HD+, è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 865 e batteria da 5.000 mAh. Lo schermo offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz: si tratta del display AdaptiveSync di Xiaomi che adatta in modo automatico il frame rate del contenuto, consentendo di godersi il proprio film preferito a 48Hz, di guardare serie TV a 50Hz, di guardare video in streaming a 30Hz o 60Hz e di scorrere i feed dei social media o di giocare fino a 144Hz. In tal modo, viene preservata l’esperienza di visione, che rimane sempre fluida, e la batteria, che non si scarica troppo velocemente.

Tre le fotocamere: la principale è da 64 Megapixel, coadiuvata da una ultra-wide da 13 Megapixel (f/2.4) e da una macro da 5 Megapixel /f/2.4).

In Italia Mi 10T sarà disponibile nella versione da 6+128 GB al prezzo di 499 euro. Mi 10T sarà acquistabile in pre-ordine dal 1 al 14 ottobre, mentre il 15 ottobre inizierà la vendita ufficiale.

Xiaomi Mi 10T Pro

Mi 10T Pro è il top di gamma della nuova famiglia. Display da 6,7 pollici Full HD (con frequenza di aggiornamento a 144 Hz), processore Snapdragon 865 e batteria da 5.000 mah le sue principali caratteristiche, a cui si aggiunge, naturalmente, la connettività 5G e una super fotocamera.

L’obiettivo principale è da 108 Megapixel (sensore Sony), abbinato (proprio come il modello 10T) a una camera ultra-wide da 13 Megapixel (f/2.4) e a una macro da 5 Megapixel /f/2.4).

Sia 10T sia 10T Pro dispongono di sei nuovi effetti speciali dedicati alle foto: c’è la modalità di Lunga esposizione per catturare scatti artistici, Moving crowd, che si concentra su un soggetto fermo mentre sfuma il resto dell’inquadrature, Star trails che riproduce l’effetto del cielo stellato, Photo Clone che fa comparire il soggetto in quattro diverse posizioni all’interno dello scatto e Timed burst che consente agli utenti di impostare una foto con un intervallo di tempo tale da poter poi essere convertita anche in una clip.

Molto curata la sezione video, con la possibilità di girare in 8K fino a 30 frame al secondo e di utilizzare originali modalità, come Video Clone per riprodurre un soggetto nel video in due diverse posizioni, Dual Video per registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quella posteriore e il sempre suggestivo Time-lapse, applicato però ai selfie.

Prezzi: Mi 10T Pro arriverà in una doppia configurazione da 8+128 GB a 599 euro e da 8+256 GB a 649 euro.

La promo

Per per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno Mi 10T o Mi 10T Pro dal 1 al 31 ottobre, ci saranno grandi sorprese! Presso i punti vendita fisici e online che aderiranno all’iniziativa, ad eccezione di mi.com, sarà attiva un’operazione a premi per ottenere rispettivamente Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

La flash sale

Su mi.com alle ore 13.00 del 1 ottobre partirà una flash sale valida per 60 minuti fino a esaurimento scorte, durante la quale sarà possibile ottenere un Mi Electric Scooter Essential a fronte dell’acquisto di Mi 10T Pro da 8GB+256GB nei colori Cosmic Black e Lunar Silver. Per chi invece effettuerà il pre-ordine di Mi 10T Pro da 8GB+128GB o Mi 10T da 6GB+128GB sempre su mi.com tra il 1 e l’8 ottobre otterrà un bundle package comprensivo di Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20.000 mAh.