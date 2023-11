Xiaomi presenta Redmi K70, K70 Pro e K70E

Redmi ha presentato gli smartphone Redmi K70 e Redmi K70 Pro. Entrambi hanno una nuova fotocamera principale da 50 Megapixel, la ricarica rapida e un chipset di fascia alta.

Redmi K70

Xiaomi ha dotato questo telefono di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo a 12 bit è in grado di mostrare 68,7 miliardi di colori e raggiungere una luminosità di picco fino a 4.000 nit, la più alta del settore secondo quanto affermato dall’azienda. Il Redmi K70 è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e a 256 GB o 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

La fotocamera principale da 50 Megapixel sul retro presenta un nuovo sensore da 1/1,55” con apertura f/1,6 e OIS. C’è anche un sensore ultrawide da 8 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

La fotocamera frontale ha un sensore da 16 Megapixel e, sebbene Redmi non abbia menzionato alcuna specifica, dovrebbe trattarsi dello stesso sensore da 1/3,06″ con un obiettivo f/2,5 della serie Redmi K60.

Redmi K70 è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W che gli consente di caricarsi completamente in soli 18 minuti. Il telefono dispone di un chip di ricarica P2 autonomo e di un chip di gestione della batteria G1 che migliora la durata della batteria e la gestione complessiva dell’alimentazione.

Il dispositivo è inoltre dotato di una camera di vapore di 5.000 mm quadrati, in grado di gestire al meglio il raffreddamento dello smartphone.



Redmi K70, essendo parte dell’universo Xiaomi, integrerà il sistema operativo HyperOS basato su Android 14. Ci sono inoltre NFC, Bluetooth 5.3 e un doppio slot nano-SIM ma manca uno slot microSD e il jack audio da 3,5 mm.

Il Redmi K70 sarà in vendita a partire dal 1 dicembre in Cina. Le opzioni di colore sono bianco, nero, blu e viola. I prezzi partono da 2.499 CNY (circa 320 euro) per la variante da 12/256 GB e raggiungono i 3.399 CNY (435 euro) per la versione più potente da 16 GB/1 TB.

Redmi K70 Pro

Il Redmi K70 Pro è costruito attorno allo stesso display OLED da 6,67 pollici da 1440p, sviluppato in collaborazione con TCL ed è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3.

La fotocamera principale ha un sensore da 50 Megapixel con OIS,la stessa del Redmi K70. Il modello Pro può, in più, contare su un teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x e su un più potente obiettivo ultrawide da 12 Megapixel. La fotocamera selfie ha ancora una volta un sensore da 16 Megapixe

La batteria da 5.000 mAh offre la ricarica da 120 W e promette una ricarica completa in 18 minuti.



Redmi K70 Pro è disponibile in tre colori: nero, bianco e blu. I prezzi sono 3.299 CNY (circa 420 euro) per la versione da 12/256 GB, 3.599 CNY (460 euro) per quella da 16/256 GB, 3.899 CNY (500 euro) per il modello da 16/512 GB e 4.399 CNY (565 euro) per la versione da 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Redmi K70E

Infine, Xiaomi ha anche presentato il modello Redmi K70E, che però potrebbe arrivare sui nostri mercati con il nome di Poco X6 Pro.

A differenza degli altri due modelli, il K70E è alimentato dal processore Dimensity 8300 Ultra, un chip da 4 nm con core Cortex-A715 e A510 oltre al supporto LPDDR5X e UFS 4.0. Il chipset viene raffreddato tramite una camera di vapore in acciaio inossidabile da 5.000 mm².

K70E differisce anche per il display: il pannello è sempre da 6,67 pollici, anche se con una risoluzione inferiore, da 1.220 x 2.712 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.



Questo modello ha il 10% in più di capacità della batteria rispetto a K70 e K70 Pro, con 5.500 mAh complessivi. E sebbene la velocità di ricarica massima sia inferiore (90 W invece di 120 W), può comunque assicurare la ricarica completa in 34 minuti. Il chip personalizzato Xiaomi P2 gestisce la ricarica rapida, il G1 si occupa della durata della batteria.



Lo Xiaomi Redmi K70E è disponibile in tre colorazioni e con tre configurazioni di memoria: 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB e 16 GB/1 TB