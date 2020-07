Xiaomi presenta una vagonata di prodotti IoT con prezzi da non credere!

Xiaomi ha annunciato alle 14.00 di oggi diverse novità che vanno ad ampliare l’ecosistema dei suoi prodotti IoT. Tra i nuovi dispositivi annunciati spiccano Mi Smart Band 5, l’ultima arrivata della famiglia di fitness band, il monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro 2 e la variante Mi Electric Scooter 1S, gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic, il Mi TV Stick e, infine, il monitor curvo Mi Curved Gaming Monitor 34”. Vediamoli nel dettaglio.

Mi Smart band 5

La band per il fitenss di Xiaomi è stata un vero bestseller negli ultimi anni grazie a un prezzo molto accessibile. C’era quindi molta attesa per la nuova versione. Vediamo insieme le novità. Mi Band 5 ha un display Amoled da 1,1″ che è il 20% più grande rispetto alla generazione precedente ed è stato migliorato ulteriormente. Sarà disponibile in sei colori, resiste sott’acqua fino a 5 atmosfere (50 metri) e ha 14 giorni di autonomia. Migliorato anche il sistema di ricarica ora diretto e senza bisgono di aprire la band. Sono inoltre stati aggiunti nuovi esercizi per allenarsi a casa.

Mi Smart Band 5 sarà disponibile a partire dalle 00,01 del 16 luglio su mi.com e presso i Mi Store Autorizzati al prezzo di 39,99€ e, solo per 24 ore, sarà acquistabile su mi.com al prezzo Early Bird di 34,99€ fino a esaurimento scorte. Dal 20 luglio sarà disponibile anche presso le principali catene di distribuzione. La versione in lingua italiana sarà aggiornata via OTA il 30 luglio.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic:

Progettati per gli appassionati di musica e per le persone che passano molto del proprio tempo al telefono, Mi True Wireless Earphones 2 Basic offrono 5 ore di utilizzo ininterrotto con una sola carica, mentre la custodia permette di ricaricare tre volte gli auricolari, garantendo così fino a 20 ore di riproduzione. Dotati di un doppio microfono per la cancellazione del rumore ambientale, gli auricolari possono filtrare il rumore di fondo Grazie alla tecnologia di rilevamento in-ear, possono inoltre mettere in pausa l’audio rimuovendo un auricolare dall’orecchio. Inoltre, sfiorando due volte l’auricolare è possibile anche rispondere alle telefonate e accedere al controllo vocale. Mi True Wireless Earphones 2 Basic supporta sia i codec SBC che AAC, sia per i dispositivi Android, sia per quelli iOS.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic saranno disponibili su mi.com a partire dalle 00,01 del 16 luglio, al prezzo di 39,99€ e, solo per 24 ore, si potranno acquistare su mi.com al prezzo Early Bird di 34,99€ fino a esaurimento scorte. A fine luglio saranno disponibili anche nei Mi Store Autorizzati e presso le principali catene di distribuzione.

Mi Electric Scooter Pro 2:

Progettato per gli spostamenti di breve raggio, Mi Electric Scooter Pro 2 può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e coprire distanze fino a 45 km con una singola carica. Il motore DC brushless da 300W fornisce la potenza necessaria per percorrere senza fatica salite con pendenze pari al 20%, mentre un LCD integrato permette di monitorare la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora.

Equipaggiato di pneumatici a camera d’aria da 8,5 pollici, il monopattino resiste all’usura e attutisce gli urti dovuti ai dossi stradali. Un doppio sistema di frenata fornisce un ulteriore livello di sicurezza, mentre l’aggiunta di catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un potente fanale frontale da 2W migliorano la visibilità per mantenere al sicuro sia il rider che le altre persone presenti sul tratto stradale. Realizzato con materiali leggeri, questo modello da 14,2 kg può essere ripiegato in meno di tre secondi, rendendolo altamente portatile e facile da trasportare.

Mi Electric Scooter 1S può invece raggiungere una velocità massima di 25km/h e viaggiare fino a 30km con una sola carica. Il suo motore brushless da 250W aiuta i rider a superare salite con una pendenza del 14% senza alcuno sforzo. Si può guidare in tutta tranquillità grazie al sistema di doppia frenata e alle gomme a camera d’aria rinforzate. Con un peso di soli 12,5 kg, lo scooter è leggero, agile, facile da piegare e trasportare.

Mi Electric Scooter Pro 2 e Mi Electric Scooter 1S saranno disponibili in Italia nella versione Black presso i Mi Store Autorizzati, su Amazon e presso tutte le principali catene di distribuzione, a partire da fine luglio, rispettivamente al prezzo di 529,90€ e 429,90€. Novità per il mercato italiano anche Mi Electric Scooter Essential, disponibile sempre da fine luglio al prezzo di 299,90€.

Mi TV Stick

Alimentato da Android TV, Mi TV Stick offre l’accesso a migliaia di contenuti, così come ad app e giochi tramite Google Play. Mi TV Stick, con CPU quad-core e 1GB di RAM + 8GB di memoria è il dispositivo tascabile che consente di avere sempre contenuti ad alta risoluzione 1080p e audio surround premium grazie al supporto Dolby e DTS.

È inoltre possibile accedere istantaneamente a Google Assistant, Netflix e Prime Video utilizzando i pulsanti dedicati sul telecomando Bluetooth e fare broadcasting trasmettendo contenuti dai propri dispositivi mobile sullo schermo di un TV utilizzando la funzione integrata Chromecast.

Al prezzo di 39,99€, Mi TV Stick sarà disponibile in Italia a partire dal 20 luglio presso i Mi Store Autorizzati, ma anche su Amazon. Da fine luglio sarà in vendita anche presso mi.com e tutte le principali catene di distribuzione.

Mi Curved Gaming Monitor 34”

Fiore all’occhiello di questo monitor curvo il display ad alta risoluzione WQHD 3440×1440, Mi Curved Gaming Monitor 34” . Il display ultra-wide da 21:9 aumenta il rapporto d’immagine del 30% rispetto ai display standard da 16:9, mentre la curvatura 1500R dello schermo delinea perfettamente il campo visivo per ridurre la distorsione.

Mi Curved Gaming Monitor 34” offre agli utenti migliori capacità visive di gioco e facilita il multitasking. Supporta inoltre un refresh rate di 144Hz, raggiungendo una velocità di risposta di 4ms che riduce i ritardi nell’immagine. Lo schermo migliora notevolmente l’esperienza visiva di gioco grazie all’ampia gamma cromatica sRGB del 121%, in grado di offrire colori più realistici.

Mi Curved Gaming Monitor 34” sarà disponibile in Italia al prezzo di 449,99€ su mi.com, presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon a partire da inizio settembre. Eventuali promozioni saranno comunicate contestualmente alla disponibilità del prodotto a livello locale.