Xiaomi è storicamente uno dei principali brand a cui il volantino Esselunga si affida per offrire le migliori promozioni ai propri clienti. E così, anche a maggio, l’insegna lombarda ha scelto uno smartphone del produttore cinese per la sua celebre Offerta Tech, che sarà valida fino al 26 maggio.

Il modello in promozione è lo Xiaomi Redmi 9, un telefono dotato di display da 6,53 pollici, memoria di archiviazione di 64 GB, 4 GB di Ram, processore octa-core e quattro fotocamere da 13+8+5+2 Megapixel (la selfie cam frontale è invece da 8 Megapixel). Il dispositivo è forte di una batteria da 5.020 Mah, che assicura una solida autonomia.

Il volantino Esselunga Offerta Tech offre il Redmi 9 a 99 euro. Il telefono è mosso dal sistema operativo Android 10.

Come sempre, è bene far riferimento al sito ufficiale della catena per conoscere i punti vendita che aderiscono all’iniziativa (ad esaurimento scorte).

Se invece volete leggere la schede tecnica completa pubblicata sul nostro sito potete cliccare QUI.