Xiaomi Redmi Note 9 Pro: un ottimo medio di gamma

Non si arresta la produzione di Xiaomi che presenta due smartphone dotati di un ottimo rapporto tra prezzo e qualità delle sue componenti. Il primo è il Redmi Note 9 Pro Max, che trovate nel dettaglio in questa news, mentre il secondo è il Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 Pro: le caratteristiche

Siamo in presenza di uno smartphone con una diagonale da 6,67 pollici, con una risoluzione di 1.080×2.400 pixel, protezione Corning Gorilla Glass 5 e 450 Nites di luminosità, mentre il pannello è un LCD IPS. A bordo Android in versione 10, con processore octa core (Qualcomm Snapdragon 720G). Due i tagli di memoria disponibili: 4-64 GB e 6-128 GB. La batteria è da 5.020 Mah con ricarica fast charging da 18 W.

Redmi Note 9 pro: il comparto fotografico

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico sono presenti ben quattro sensori. Quello principale è da 48 megapixel, (f/1.8, (wide), 1/2.25″), coadiuvato da un sensore Ultrawide da 8 Mpixel ( f/2.2, 13mm), e da due sensor di da 2 Megapixel (f/2.4) per Macro e profondità. Per quanto riguarda i video sono disponibili diversi formati: 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps. C’è anche una fotocamera per i selfie da 16 Megapixel in grado di girare video Full HD.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo del Redmi Note 9 pro in versione 4-64 GB costerà 155 euro circa, mentre la versione 6-128 GB dovrebbe essere venduta in Italia a 190 euro circa.