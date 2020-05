Xiaomi rilancia forte sulla fotocamera sotto il display

Xiaomi ha registrato e ottenuto un interessante brevetto che prevede la creazione di uno smartphone con una fotocamera sotto il display. Questo brevetto è stato individuato alla CNIPA (China Intellectual Property Administration) dopo che è stato pubblicato anche alla WIPO (World Intellectual Property Organization).

Utilizzando la stessa tecnologia che Xiaomi ha già provato lo scorso anno, la fotocamera frontale è stata posizionata sempre sotto il display per renderla invisibile. Quando è in uso, quella parte del display diventa trasparente in modo da poter scattare una foto.

Questo brevetto dimostra che Xiaomi sta lavorando su uno smartphone con fotocamera sotto-display dopo che le tecnologie di Oppo e Vivo si sono rivelate insoddisfacenti in termini di qualità di scatti.

Raggiungere questo obbiettivo significa nell’attuale panorama mobile innovare e il produttore cinese vuole essere il pioniere per eccellenza.