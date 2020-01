Xiaomi: trovato e risolto il bug della videocamera di sorveglianza

Ieri vi abbiamo riferito di un bug della videocamera di sorveglianza Mi Home Security Camera Basic 1080p di Xiaomi. Lo ha scoperto un utente della community di Reddit che, nel momento in cui ha deciso di guardare il feed della sua cam tramite l’Assistente Google su uno schermo intelligente Nest Hub, ha invece visualizzato le immagini proveninenti da altre case.



Google, di conseguenza, ha disabilitato temporaneamente tutte le integrazioni con il servizio Mi Home di Xiaomi in attesa di conoscere dalla casa cinese la natura del problema.

Ora il bug è stato risolto e Xiaomi ha diffuso una nota:

Xiaomi ha sempre dato la priorità alla privacy e alla sicurezza delle informazioni dei propri utenti. Siamo consapevoli che si è verificato un problema durante la ricezione di immagini fisse durante il collegamento di una Mi Home Security Camera Basic 1080p sull’hub di Google Home. Ci scusiamo per l’inconveniente causato ai nostri utenti.

Il nostro team ha agito prontamente per ovviare al problema, che ora è stato risolto. Il problema è stato causato da un aggiornamento della cache avvenuto il 26 dicembre 2019, progettato per migliorare la qualità dello streaming della videocamera. Quello che è accaduto è un’eventualità estremamente rara. In questo caso, è successo durante l’interazione tra una Xiaomi Mi Home Security Camera Basic 1080p e Google Home Hub con uno schermo in presenza di condizioni di rete precarie.

Abbiamo anche trovato altti 1044 utenti con una simile integrazione ma solo alcuni di loro e in condizioni di rete estremamente precarie avrebbero potuto essere interessati [dal bug]. Il problema non si verifica se la fotocamera è collegata all’app Mi Home di Xiaomi.

Xiaomi ha risolto il problema e lo ha comunicato a Google e ha anche sospeso questo servizio fino a quando la causa principale non sarà stata completamente risolta, per garantire che tali problemi non si verifichino più.