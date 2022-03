Xiaomi Serie 12: tre smartphone flagship per lanciare la sfida al mercato

Xiaomi ha annunciato la nuova serie flagship Xiaomi 12, presentando tre dispositivi di alta gamma: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X. I tre smartphone sono identici nell’aspetto, fatta eccezione per il modello 12 Pro che ha un display e dimensioni maggiori e un comparto fotografico potenziato. Vediamoli nel dettaglio.

Xiaomi 12: In medio stat virtus

La versione “base” della nuova gamma (152.70mm x 69.90mm x 8.16mm – 180g) porta in dote il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, ad oggi il più potente sul mercato in termini di prestazioni, dotato di connettività 5G. Il display è un Amoled da 6,28” con risoluzione di 2.400×1080 pixel, aspect ratio 20:9 e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. C’è anche la protezione Gorilla Glass Victus.

Il comparto fotografico utilizza un sensore principale da 50 Megapixel – f/1.88, 6P lens – con possibilità di registrare anche in 8K o in 4K in modalità HDR 10+. Viene coadiuvato da un sensore ultragrandangolare da 13 Megapixel, e da un sensore per le macro da 5 Megapixel. Per chi invece ama i seflie c’è un sensore frontale da 32 Megapixel.

Grande attenzione è stata posta anche all’autonomia, tendenza piuttosto comune in questo periodo dove quasi tutte le aziende hanno puntato sulla ricarica veloce. Xiaomi 12 ha una batteria da 4.500 mAh ed è dotato di ricarica veloce a 67W, che diventano 50W in modalità wireless e 10 W in riverse charging, per alimentare altri dispostivi.

Completano la dotazione il supporto NFC, il Bluetooth 5.2 e 8 GB di memoria Ram, mentre per quella di storage sono disponibili due versioni 128 e 256 GB. Il sensore di impronte è posizionato sito al display.

Xiaomi 12 Pro: il super fotografico

Anche se il design è lo stesso dello Xiaomi 12, la versione Pro porta in dote dimensioni e peso più generosi: 163.60mm x 74.60mm x 8.16mm – 205 g. Anche il display è dunque più grande, con diagonale da 6,73”, sempre Amoled e con frequenza a 129 Hz, ma con una risoluzione di 3.200×1.440 pixel. A bordo troviamo sempre lo Snapdragon 8 Gen 1, il top di gamma dei processori Qualcomm.

Cambia invece radicalmente il comparto fotografico, qui in versione più corposa grazie a un sensore principale da 50 Megapixel con stabilizzazione ottica, – IMX707, f/1.9 – 1/1.28” 7P lens – 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel, coadiuvato qui da un sensore da 50 Megapixel ultragandangolare (115° FOV, f/2.2) e da un terzo 50 Megapixel (48mm – focal length, f/1.9).

Per quanto riguarda l’autonomia c’è anche una batteria leggermente più corposa: 4.600 mAh , ed è sempre dotato di ricarica veloce a 67W, che diventano 50W in modalità wireless e 10 W in riverse charging.

Xiaomi 12X: con Snapdragon 870

Il terzo dispositivo, Xiaomi 12X è invece il modello più economico della gamma. Del tutto simile al modello Xiaomi 12 per misure e dotazione tecnica, utilizza il processore Snapdragon 870 invece del modello top di gamma di Qualcomm. È inoltre disponibile in una sola versione di memoria.

Speaker e modalità cinema

La serie 12 di Xiaomi 12 utilizza altoparlanti Harmon Kardon alimentata da Dolby Atmos. Xiaomi 12 Pro ha un sistema audio molto curato con due tweeter e due woofer, mentre Xiaomi 12 e 12X offrono un suono stereo. Come nella precedente famiglia di smartphone flagship, i dispositivi della serie Xiaomi 12 hanno mantenuto la modalità One-click AI Cinema che offre t diverse opzioni per realizzare video-editing con le modalità Parallel World, Freeze Frame Video, e Magic Zoom.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 arriveranno sul mercato italiano a partire da domani, 16 marzo presso Xiaomi Store Italia, le principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici, mentre Xiaomi 12 sarà disponibile presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di distribuzione. A partire dal 24 marzo tutti i prodotti saranno disponibili anche su mi.com e Amazon. Tutti i dispositivi saranno disponibili in Italia in tre colorazioni: Black, Blue e Purple.

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni, 8GB+256GB, 12GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro .

e . Xiaomi 12 sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro .

. Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB.



Chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12GB+256GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1, coloro che sceglieranno invece Xiaomi 12 da 8GB+256GB lo acquisteranno in bundle con Xiaomi Watch S1 Active. Anche per Xiaomi 12X ci sarà una promo di lancio, esclusivamente su mi.com e Amazon, valida per 48 ore a partire dalle ore 13.00 del 24 marzo. L’offerta prevede l’acquisto del prodotto al prezzo early bird di 599,9 euro.